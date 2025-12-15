Poliisi päätyi takaa-ajoon Tampereen lumisessa maanantaissa. Takaa-ajo tyssäsi kiviseinään, kertoo.
Poliisi kertoo tiedotteessaan yrityksensä pysäyttää henkilöauto, joka oli ilmoitettu anastetuksi. Autoilija päätti pysähtymisen sijaan kuitenkin lähteä poliisia pakoon Paasikivenkadulla puolen päivän aikaan.
Aamulehti sai tapauksesta lukijavinkkejä, joiden mukaan takaa-ajo oli tyssännyt Tampereen kansainvälisen koulun kiviaitaan Sepänkadulla.
Koulun rehtori Ulla Hiltunen kommentoi Aamulehdelle, ettei törmäyksestä aiheutunut vaaraa koulun oppilaille, sillä onnettomuus tapahtui oppituntien aikana. Myös MTV Uutiset sai vinkin törmäyksestä.
Pirkanmaan pelastuslaitos kävi turmapaikalla varmistamassa, ettei kolaroinut auto syttynyt tuleen.
Poliisi tutkii tapausta moottorikulkuneuvon käyttövarkautena, liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä rattijuopumuksena.