Vorot ovat olleet joulukuussa erityisen kiinnostuneita kuparista Uudessakaupungissa.
Lounas-Suomen poliisi kertoo, että Uudessakaupungissa on tullut joulukuussa ilmi useita kuparivarkauksia.
Uudenkaupungin vanhan terveyskeskuksen purkutyömaalta varastettiin keskiviikon ja torstain välisenä yönä 3.–4. joulukuuta sähkötyökaluja ja huomattava määrä kuparia.
Torstai-iltana 11. joulukuuta puolestaan Alinenkadulla sijaitsevasta kiinteistöstä oli varastettu kupariputkea ja samalla aiheutettu kiinteistöön vesivahinko.
Hieman tämän jälkeen perjantain vastaisena yönä uusikaupunkilaisesta grilliravintolasta vietiin ilmalämpöpumpun kupariputket. Sisätiloihin oli niin ikään koitettu murtautua siinä onnistumatta.
Viime viikonlopun aikana Uudenkaupungin vanhan terveyskeskuksen purkutyömaalta oli anastettu työkaluja.
Lounais-Suomen poliisi tutkii kaikkia tapauksia.