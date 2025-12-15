



Syyttäjä: Mies ajoi väkijoukkoon Liverpoolin mestaruusparaatissa, koska halusi päästä kohteeseensa – 134 loukkaantui, joukossa vauva 1:27 Katso videolta, millaista jälkeä väkijoukkoon ajanut Paul Doyle sai aikaan Liverpoolin mestaruusjuhlissa toukokuussa. Julkaistu 15.12.2025 16:15 Teresia Jokela teresia.jokela@mtv.fi Brittimies Paul Doyle aiheutti väkijoukkoon ajamisellaan 134 ihmisen loukkaantumisen, koska menetti syyttäjän mukaan hermonsa. Brittimies Paul Doyle, 54, ajoi väkijoukkoon jalkapallon Valioliigan mestaruusparaatin aikana 26. toukokuuta Liverpoolissa. Tapahtumassa loukkaantui 134 ihmistä, joiden joukossa oli kahdeksan lasta. Yksi lapsista oli vain kuuden kuukauden ikäinen. Reutersin mukaan hänen tuomionsa käsittely alkoi maanantaina, missä syyttäjä Paul Greaney sanoi, että mies ajoi väkijoukkoon, koska menetti malttinsa ja ”toimi raivon vallassa”. Doyle tunnusti viime kuussa syyllisyytensä 31 syytteeseen, joista yhdeksän koski tahallista ruumiinvamman aiheuttamista ja 17 vakavan ruumiinvamman aiheuttamisen yritystä. Greaney sanoi, että jotkut paikalla olleet luulivat tapahtuman olevan terrori-isku, mutta syyttäjän mukaan Doylen toimet eivät olleet ideologisia. – Totuus on yksinkertainen: Paul Doyle menetti malttinsa halutessaan päästä määränpäähänsä. Raivon vallassa hän ajoi väkijoukkoon ja tarkoituksenaan oli aiheuttaa vakavaa vahinkoa väkijoukossa olleille ihmisille, syyttäjä totesi.





"Käytti autoa aseenaan"

Syyttäjä kertoi oikeudessa, että noin miljoona ihmistä oli tullut juhlimaan toukokuussa Liverpoolin 20. Englannin liigamestaruutta ja katsomaan avoautoparaatia, jossa joukkue ja heidän muu tiiminsä kulkivat Valioliiga-pokaalin kanssa kaupungin läpi.

Pian sen jälkeen, kun Liverpoolin joukkue oli ajanut ohi bussillaan, fanit alkoivat palata koteihinsa. Doyle ajoi kaupungin keskustaan hakemaan ystäviään, jotka olivat olleet paraatissa.

Greaney kertoi, että noin kello 18 kahden minuutin aikana Doyle ”käytti autoaan aseena” jalankulkijoita vastaan, kunnes hän lopulta pysähtyi ja pidätettiin.

– Hän ei vain aiheuttanut suuria vammoja, vaan myös kauhua niille, jotka olivat tulleet juhlimaan päivää, jonka he olivat luulleet olevan ilon päivä, Greaney sanoi.

Syyttäjä esitti oikeudessa ”todella järkyttävää” ajokameran kuvamateriaalia, jossa Doyle huutaa vihaisesti ihmisille, että he siirtyisivät pois tieltä ennen kuin hän kiihdyttää väkijoukkoon ja painaa torvea. Kuvassa näkyy, miten ihmiset osuvat tuulilasiin ja jäävät auton alle.

Tuomari Andrew Menaryn odotetaan antavan tuomion tiistaina.