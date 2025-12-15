Brittimies Paul Doyle aiheutti väkijoukkoon ajamisellaan 134 ihmisen loukkaantumisen, koska menetti syyttäjän mukaan hermonsa.
Brittimies Paul Doyle, 54, ajoi väkijoukkoon jalkapallon Valioliigan mestaruusparaatin aikana 26. toukokuuta Liverpoolissa. Tapahtumassa loukkaantui 134 ihmistä, joiden joukossa oli kahdeksan lasta. Yksi lapsista oli vain kuuden kuukauden ikäinen.
Reutersin mukaan hänen tuomionsa käsittely alkoi maanantaina, missä syyttäjä Paul Greaney sanoi, että mies ajoi väkijoukkoon, koska menetti malttinsa ja ”toimi raivon vallassa”.
Doyle tunnusti viime kuussa syyllisyytensä 31 syytteeseen, joista yhdeksän koski tahallista ruumiinvamman aiheuttamista ja 17 vakavan ruumiinvamman aiheuttamisen yritystä.
Greaney sanoi, että jotkut paikalla olleet luulivat tapahtuman olevan terrori-isku, mutta syyttäjän mukaan Doylen toimet eivät olleet ideologisia.
– Totuus on yksinkertainen: Paul Doyle menetti malttinsa halutessaan päästä määränpäähänsä. Raivon vallassa hän ajoi väkijoukkoon ja tarkoituksenaan oli aiheuttaa vakavaa vahinkoa väkijoukossa olleille ihmisille, syyttäjä totesi.