YK:n humanitaarisen avun päällikkö: Gazasta on tullut asuinkelvoton

Gazasta on tullut yksinkertaisesti asumiskelvoton Israelin jatkuvien pommitusten takia, sanoo YK:n humanitaarisen avun päällikkö Martin Griffiths.



Kolmessa kuukaudessa Gazasta on tullut kuoleman ja epätoivon paikka. Humanitaariselle yhteisölle on jäänyt mahdoton tehtävä tukea yli kahta miljoonaa ihmistä, Griffiths sanoo lausunnossaan.



Suuri osa Gazan kaistasta on muuttunut raunioiksi, mutta ilmaiskut jatkuivat läpi yön Khan Yunisin ja Rafahin kaupungeissa kuten myös paikoin Gazan keskiosassa, kertoivat uutistoimisto AFP:n toimittajat perjantaina.