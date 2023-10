Avustusjärjestöiltä katkesivat kaikki yhteydet Gazaan – "Eilisestä lähtien on ollut täysi hiljaisuus"

Gazan kaistan jo ennestään katastrofaalinen humanitaarinen tilanne syöksyi viikonlopun alkaessa jälleen synkempiin syövereihin, kun Israel suoritti massiivisen uuden ilmaiskujen sarjan ja Gazan viestintäyhteydet katkesivat kokonaan.



Lääkärit ilman rajoja kertoo STT:lle, että he eivät ole saaneet yhteyttä Gazassa oleviin työntekijöihinsä sitten eilisillan.



– Myöhään viime iltana meidän yhteytemme katkesi, sen jälkeen ei ole ollut yhteyttä. Viimeisen kolmen viikon aikana on kuitenkin ollut mahdollista pitää yhteyttä paikallisiin työntekijöihimme Pohjois-Gazan sairaaloissa, joissa he tekevät kaikkensa, mutta eilisestä lähtien on ollut täysi hiljaisuus, kertoo Lääkärit ilman rajoja -järjestön Suomen-toiminnanjohtaja Linda Konate.



Myös Suomen Punaiselta Ristiltä kerrotaan STT:lle, että kansainvälisen järjestön Gazan kaistalla oleviin Punaisen Puolikuun työntekijöihin ei ole saatu yhteyttä eilisillan jälkeen.



Konaten mukaan Lääkärit ilman rajoja kantaa huolta paitsi alueen sairaaloista, myös työntekijöistään ja heidän perheistään. Järjestöllä on ollut Gazan kaistalla noin 300 paikallista työntekijää.



– Tilanne on ollut pitkään hyvin vaikea, mutta tällainen täysi hiljaisuus kyllä huolestuttaa.



Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoo viestipalvelu X:ssä, ettei Gazassa oleviin WHO:n työntekijöihin, terveydenhuoltoon tai humanitaaristen kumppaneiden edustajiin saada yhteyttä. Vastaavanlaisia viestejä ovat julkaisseet useat muutkin alueella toimivat avustusjärjestöt, kuten Save the Children.

"Humanitaarinen tilanne on kestämätön"

Palestiinalaisalueen humanitaarinen tilanne ennen viestintäyhteyksien katkeamista oli Konaten mukaan "aivan järkyttävä" varsinkin Pohjois-Gazassa, johon Israelin tuoreimmat hyökkäykset kohdistettiin.



– Yksi meidän tukemamme sairaala jouduttiin evakuoimaan jo (konfliktin ensimmäisen) viikon jälkeen. Haavoittuneiden määrä on äärimmäisen suuri, mutta monet sairaalat eivät enää toimi.



Konaten mukaan jäljellä on vain pari sairalaa, jotka pystyvät toimimaan – ja nekin puutteellisesti.



– Peruslääkkeistä, tarvikkeista ja kaikesta on pulaa, Konate sanoo.



SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtajan Tiina Saarikosken mukaan humanitaarinen tilanne on todella kestämätön.



– Ihmiset elävät paikan päällä epävarmuuden ja pelon keskellä, ei ole paikkaa jossa voisi varmuudella suojautua näiltä iskuilta, kertoo SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski.

Alueen viestintäyhteyksien katkeaminen tietää myös sitä, ettei Gazan sisäinenkään viestintä onnistu. Tämä vaikeuttaa järjestön mukaan entisestään loukkaantuneiden auttamista.



– Ambulansseilla on jo ennestään ollut vaikeuksia toimia, sillä myös niihin on osunut iskuja, mutta nyt ei ole edes mahdollisuutta soittaa ambulanssia. Pelkäämme, että siellä on nyt raunioiden alla ihmisiä, jotka eivät saa apua, Konate sanoo.



SPR kertoo Gazan alueella toimivan Punaisen Puolikuun operoivan 30:tä ambulanssia, joilla on ollut ratkaisevan tärkeä rooli ilmaiskuissa haavoittuneiden viemisessä sairaaloihin. Nyt niiden hälytysjärjestelmä on tiettävästi täysin poikki ja ambulanssityöntekijät luultavasti joutuvat suunnistamaan korvakuulolta.



– Viimeisin arvio Punaisen Puolikuun keskustoimistolta oli, että todennäköisesti ambulanssit toimivat nyt vain sen perusteella, että sinne mistä kuuluu ilmahälytyksiä mennään katsomaan, että onko siellä ihmisiä autettavaksi, kertoo Saarikoski.

Sairaaloissa hälyttävä tilanne

Vaikka loukkaantuneet onnistuttaisiin viemään yhä toimiviin sairaaloihin, mitään takeita ei ole siitä, että he saisivat tarvitsemaansa hoitoa. Sairaalat Gazassa ovat joutuneet tekemään järkyttäviä ratkaisuja äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa. Potilaita on pahimmillaan jouduttu leikkaamaan ilman nukutusainetta sairaaloiden lattioilla omaisten ympäröiminä, Konate kertoo.



Sairaaloiden toimintaa vaikeuttaa myös suojaa hakevista ihmisistä syntynyt väentungos.



– Yli puolet Gazan väestöstä on joutunut lähtemään kotoaan pakoon ja hakemaan suojaa mistä löytävät. Ei ole hätämajoitusta tarjota tällaiselle määrälle ihmisiä. Tiedetään, että Punaisen Puolikuun ylläpitämistä kahdesta sairaalasta ja toimistosta on hakenut suojaa yli 12 000 ihmistä, se kertoo ehkä siitä mittakaavasta, kertoo SPR:n Saarikoski.

Polttoaineesta huutava pula