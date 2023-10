Suomen Punainen Risti MTV:lle täysin saarretun Gazan tilanteesta: "Ihmiset ovat paniikissa, eivätkä uskalla liikkua"

Kuolleita on jo noin 1200 ja haavoittuneita 2000. Gazan palestiinalaisalueella yli 123 000 ihmistä on paennut kodistaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on kuvaillut taisteluita sodaksi.

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski kuvailee tilannetta erittäin vakavaksi. Saarikoskea huolettaa se, että suurin osa kuolleista on siviilejä.

– Ihmiset ovat paniikissa, eivätkä uskalla liikkua. Monella joku omainen on kuollut tai koti tuhoutunut.

Saarikosken mukaan useita teitä on suljettu, ja sairaalat ovat kuormittuneita.

Iskujen laajuus yllättynyt – avustustyöntekijät työskentelevät henkensä uhalla

Avustustyöntekijät työskentelevät taistelualueilla henkensä uhalla. Kansainvälinen Punainen Risti tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa, palestiinalaisen Punaisen Puolikuun sekä Magen David Adomin.

Punainen Risti pyrkii kuljettamaan ihmisiä sairaalahoitoon, tarjoaa psykososiaalista tukea, ensiapua, sairaalatarvikkeita sekä muistuttaa sodan osapuolia velvollisuudesta noudattaa kansainvälisen sodan oikeussääntöjä.

Olivatko iskut yllätys?

– Kyllähän tilanne on ollut hauras ja haavoittuvainen jo hyvin pitkään, mutta kyllä näiden iskujen laajuus on yllättänyt.

Maan puolustusministeri määräsi Gazan alueen täydellisen saarron. Muun muassa sähköt, ruoka- ja vedenjakelu katkaistaan. Gazaa on kuvailtu maailman suurimmaksi avovankilaksi, sillä sen humanitäärinen tilanne on ollut jo valmiiksi surkea. Ihmisten on ollut vaikea päästä sairaalaan sekä saada elintärkeitä palveluita.

– Liikkumisrajoituksia on ollut jo kuudentoista vuoden ajan, ja myös tavaroiden toimituksen suhteen on ollut rajoituksia, ja nyt tilanne pahenee entisestään, toteaa Saarikoski.

Saarikoski toivoo, että avustusjärjestöjen pääsy alueelle turvataan myös tulevaisuudessa.

Siviilit kärsivät eniten

Useiden ihmisoikeusjärjestöjen raporttien mukaan Israel on harjoittanut vuosikymmeniä apartheid-politiikkaa Palestiinaa kohtaan. Toisaalta on epäilty, että Iran on ollut mukana suunnittelemassa äärijärjestö Hamasin iskuja. Maan hallintataistelussa on vahvoja uskonnollisia ulottuvuuksia.

Millaisena osapuolet näyttäytyvät avustusjärjestön näkökulmasta?

– Meidän tehtävämme on auttaa ihmisiä siellä, missä apua tarvitaan. Oli se sitten sotilas tai kotinsa menettänyt ihminen. Meille on tärkeintä, että siviilejä pystyisi suojelemaan ja auttamaan.

Tilannetta on kuvailtu pahimmaksi sitten tasan 50 vuotta sitten tapahtuneen jom kippur -sodan. Näkyykö väkivallan kierteelle loppua?