Kansainvälisen avun asiantuntija Gazan tilanteesta – "Ei voi kuvitella sitä inhimillistä kärsimystä"

Kansalaisjärjestöt varoittavat massanälkiintymisestä Gazassa.

Yli sata avustus- ja ihmisoikeusjärjestöä varoitti keskiviikkona massanälkiintymisen leviämisestä Gazan kaistalla. Järjestöjen joukossa ovat muun muassa Lääkärit ilman rajoja ry sekä Pelastakaa lapset ry.

Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälisen avun asiantuntija Päivi Kovalainen kuvailee Gazan tämän hetkistä tilannetta painajaismaiseksi.

– Ei voi edes kuvitella sitä inhimillistä kärsimystä, jota lapset ja perheet kokevat, kun koko infrastruktuuri on raunioina. Ei ole ruokaa, ei puhdasta vettä, lääkkeistä on pulaa – kaikesta on pulaa.

Israel on ottanut avustusten jakamisen kontolleen, mikä on Kovalaisen mukaan yksi syy, että gazalaisten tilanne on huonontunut entisestään.

– Tämä Israelin organisoima Gaza Humanitarian Foundation ei toimi humanitaaristen periaatteiden mukaisesti, eikä se ole puolueeton tai riippumaton toimija. Tämän vuoksi apua ei toimiteta niille, jotka sitä eniten tarvitsevat, Kovalainen sanoo.

Palestiinalaislapset jonottivat lämmintä ruokaa ruoanjakelupisteellä Nuseiratissa 30. kesäkuuta 2025.AFP / Lehtikuva

Avustus- ja ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Gazan ulkopuolella odottaa tonneittain avustustarvikkeita, mutta niiden jakaminen on estetty.

Israel on kiistänyt estävänsä avustustarvikkeiden levittämisen sekä nälänhädän Gazan kaistalla.

– Me emme ole havainneet nälkiintymistä tähän mennessä, mutta ymmärrämme, että humanitaarisen tilanteen vakauttamiseksi on tehtävä toimia, nimetön Israelin turvallisuusviranomainen sanoi Times of Israel -lehdelle.

Gazassa on Kovalaisen mukaan myös yksinkertaisesti liian vähän avustuspisteitä.

– Avustuspisteitä on noin neljä, mikä tarkoittaa, ettei kahdelle miljoonalle gazalaiselle ole riittävästi apua tarjolla.

Useat maat vaatineet sodan loppumista

Akuutti ratkaisu Gazan humanitaariseen kriisiin olisi Kovalaisen mukaan välitön aselepo ja se, että Israel päästäisi avustusjärjestöt jakamaan apua.

– Tämä kaiken tämä kaiken tulisi olla koordinoitua YK:n toimesta, jotta apu on humanitaaristen periaatteiden mukaista.

Myös yli 20 maata on vaatinut yhteisessä lausunnossa Gazan sodan loppumista. Myös Suomi on lausunnon allekirjoittaneiden maiden joukossa.

Kovalaisen mukaan jää nähtäväksi muuttuvatko puheet teoiksi.

– On huomattavaa, että merkittävimmät toimijat, kuten Yhdysvallat ja EU, eivät ole tässä mukana. Jää nähtäväksi, onko tämä vain sanahelinää.

Gazan suurimman sairaalan johtaja sanoi tiistaina 21 lapsen kuolleen Gazassa nälkään kuluneen kolmen päivän aikana.

Miten palestiinalaiset voivat toipua näin traumaattisesta kokemuksesta kun sota joskus loppuu? Katso koko haastattelu videolta jutun alusta.