SPR lähettää yksikön auttamaan gazalaisia – mutta miten kansainvälisiin sopimuksiin kirjattu apu saadaan perille? "Sitä ei pitäisi estää"

SPR:n katastrofivalmiusyksikkö on lähdössä Gazalaisten avuksi Lähi-itään. Saarikosken mukaan kyseessä on logistiikkaan erikoistunut yksikkö, jossa on mukana muun muassa kuljetuksen, varastoinnin ja lentorahdin vastaanottamisen asiantuntijoita. Heidän tarkoitus on auttaa avustustarvikkeiden viemisessä rajan yli Egyptistä Gazaan.