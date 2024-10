Alle viisivuotiaita lapsia, jotka haluavat kuolla – suomalainen Linda on nähnyt läheltä Gazan kauhut

Gaza oli inhimillisestä näkökulmasta murheellinen paikka jo ennen vuosi sitten puhjennutta Israelin ja Hamasin välistä sotaa. Nyt siitä on tullut kenties maailman pahimman humanitaarisen katastrofin ydin.

Suomalainen avustustyöntekijä Linda Nyholm on toiminut Jerusalemissa Lääkärit ilman rajoja -järjestön viestintätehtävissä kahdessa jaksossa tämän vuoden aikana. Hänen viestinsä on selvä: Tilanne on mennyt jatkuvasti pahempaan suuntaan.