Yllättävä muutos lockdown-liikenteeseen: poliisi vähentää valvontaa Uudenmaan rajoilla – "Luotamme siihen, että ihmiset ymmärtävät miten tärkeä ja vakava asia tämä on"

Liikkuminen Uudeltamaalta muualle Suomeen ilman hyvää perustetta on edelleen lainvastaista ainakin 19. huhtikuuta saakka, jotta koronaviruksen leviämistä saadaan hillittyä.

– Luotamme siihen, että ihmiset ymmärtävät miten tärkeä ja vakava asia tämä on.

Valvontapisteitä Uudenmaan rajoilla on 30. Nyt osalla niistä ei välttämättä ole kokoaikaisesti täysmiehitettyä valvontaa, josta poliisi ja varusmiehet vastaavat.

Ruuhkakohdissa valvonta säilyy normaalina

Uudenmaan rajoilla on poliisipäällikön mukaa pysäytetty tähän mennessä noin 25 000 ajoneuvoa ja noin 2 000 on käännytetty. Sakkoja on annettu vähänlaisesti.