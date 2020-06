Matkustusrajoituksista puhutaan, vaikka matkustaa saa – professori kritisoi hallituksen tiedottamista: "Koko ajan on ollut oikeus lähteä ja saapua"

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojasen mukaan hallituksen tiedottaminen koronasuositusten osalta on ollut ongelmallista. Hallitus on puhunut muun muassa matkustusrajoituksista, mutta ei Ojasen mukaan aluksi tuonut riittävän selvästi ilmi, että Suomen kansalaisella on oikeus poistua maasta ja saapua takaisin.