NHL:n supertähti täysin päättömässä putkessa – Mikko Rantaselta mehukas alustus, Joel Armia varasti show'n

MacKinnon on nyt jo toisen kerran tällä kaudella 19 ottelun pisteputkessa, ja hän on tehnyt sen aikana 38 (13+25) tehopistettä. Lisäksi MacKinnon on ollut pisteillä Coloradon kaikissa 35 kotiottelussa tällä kaudella. Niissä tehoja on tullut 77 (29+48) pisteen edestä.