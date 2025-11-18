Montreal Canadiensin Oliver Kapanen iski jo NHL-kauden seitsemännen maalinsa.
Montreal taipui vasta voittolaukauskisassa ratkenneessa ottelussa 3–4-vierastappioon Columbus Blue Jacketsia vastaan.
Kapasen maali syntyi, kun Mike Matheson tarjoili suomalaislupaukselle tekopaikan maalin edestä toisen erän alussa. Tulokkaiden maalipörssin kärkikahinoissa pyörivä Kapanen on kerännyt tältä kaudelta tehot 7+4.
Florida Panthersin Anton Lundell iski kauden viidennen osumansa, kun Panthers voitti kotikaukalossaan Vancouver Canucksin 8–5-lukemin.
Lundellin rannelaukaus upposi yläkulmaan B-pisteen tuntumasta ottelun toisessa erässä. Panthersin suomalaispakki Niko Mikkola syötti Sam Bennettin viimeistelemän 6–5-voittomaalin päätöserän alussa.
0:38Anton Lundellilta laserintarkka sivallus Vancouveria vastaan.