Kaapo Kakko iski uuden NHL-ennätyksensä – Dallasin suomalaiskaksikko tehoilla

Seattle Krakenin suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko saavutti uuden piste-ennätyksensä NHL:ssä, kun hän teki ottelun avausmaalin 1–3-tappiossa Dallas Starsia vastaan.

Kakko, 24, onnistui maalinteossa heti ottelun alussa Jaden Schwartzin loistavasta syötöstä. Kakko on tehnyt tällä kaudella 72 ottelussa 41 tehopistettä (14+27), mikä on on enemmän kuin hänen edellisellä ennätyskaudellaan (18+22=40) New York Rangersin riveissä kaudella 2002–23.

Rangersista kesken kauden lähtenyt Kaapo Kakko on nauttinut ajastaan Seattlessa.2025 NHLI

Katso maali ylälaidan videolta.

Dallas kuitenkin tasoitti pelin Matt Duchenen osumalla vain reilu minuutti Kakon osuman jälkeen. Heti sen perään Wyatt Johnson vei tähtipaidat 2–1-johtoon. 21-vuotias kanadalaisnuorukainen on viiden ottelun maaliputkessa.

Ottelun viimeinen maali syntyi päätöserässä, kun Mikael Granlund pääsi niittaamaan tyhjiin. Maali oli hänen viides Dallasin paidassa tällä kaudella. Suomalaispuolustaja Esa Lindell syötti sekä Granlundin että Johnsonin maalit.

Dallasin Mikko Rantanen ja Roope Hintz – joka valittiin NHL:n viikon kakkostähdeksi – eivät onnistuneet jatkamaan komeita pisteputkiaan.

Dallas on 3–1-voittonsa myötä kuuden pelin voittoputkessa ja majailee läntisessä konferenssissa toisena. Pudotuspelien ulkopuolelle jäävä Seattle on hävinnyt viimeiseen kuuteen peliin viisi ottelua.

Annusen torjunnat eivät riittäneet Nashvillen voittoon

Nashville Predatorsin suomalaisvahti Justus Annusen 16 torjuntaa ei riittänyt voittoon Philadelphia Flyersia vastaan. Kotijoukkue Philadelphia vei vähämaalisessa ottelussa 2–1-voiton.

Philadelphia Flyersin suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen oli edelleen sivussa ylävartalovamman vuoksi. Joukkueen päävalmentaja Brad Shaw'n mukaan Ristolaisen ei odoteta enää pelaavan tällä kaudella.

Itäisen konferenssin häntäpäässä roikkuvan Flyersin kausi päättynee näillä näkymin runkosarjaan. Nashvillen jääminen pudotuspelien ulkopuolelle on jo varmistunut.

Kiviranta myös edelleen sivussa

Calgary Flamesin ja Artturi Lehkosen Colorado Avalanchen kohtaaminen venyi voittolaukauksille. Voittolaukauskisan ainoa onnistuja oli Calgaryn Jahor Sharanhovitsh, ja pudotuspeliviivan alla majaileva Flames nappasi tärkeän pisteen 3–2-voitollaan.

Pudotuspelipaikassa kiinni olevan Coloradon Joel Kiviranta oli jo kolmatta ottelua sivussa alavartalovamman vuoksi.

Niin ikään pudotuspelipaikoissa kiinni olevien New Jersey Devilsin ja Minnesota Wildin kohtaaminen ratkaistiin voittolaukauskisassa. Kotijoukkue Devils vei ottelun lopulta nimiinsä 3–2-lukemin.

Devilsin suomalaishyökkääjä Erik Haula pelasi ottelussa hieman yli 15 minuuttia.