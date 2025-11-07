Jääkiekon NHL:ssä Dallas Starsin suomalaistähti Mikko Rantanen jatkoi marraskuun maaliputkeaan kolmen ottelun mittaiseksi. Anaheim Ducksin 7–5-voittoon päättyneessä ottelussa texasilaisjoukkueen suomalaiset keräsivät yhteensä kahdeksan tehopistettä.
Kolmannen erän alussa ylivoimalla pelanneen Dallasin Jason Robertson ja Wyatt Johnston avasivat syötöillään Rantaselle paikan maalin kulmalle, josta kiekko oli helppo sijoittaa sisään.
Toisen suomalaisosuman viimeisteli Roope Hintz ohjaamalla Rantasen laukauksen maaliin erän lopulla.
Miro Heiskanen kirjautti itselleen neljä syöttöpistettä
1+2-tehot ottelusta napannut Rantanen on kerännyt pelkästään marraskuussa pelaamistaan kolmesta pelistä tehot 4+4.
Dallas on voittanut alkukauden peleistään hieman yli puolet.
Kapaselle kauden 5. osuma
Montreal Canadiensin nuori lupaus Oliver Kapanen teki jo kauden viidennen maalinsa jatkoajalla 3–4-tappioon päättyneessä ottelussa New Jersey Devilsiä vastaan.
Kapanen viimeisteli irtokiekosta joukkueensa 3–3-tasoitusosuman kolmannen erän puolivälissä.