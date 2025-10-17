Jääkiekon NHL:ssä nähtiin suomalaisten kiekkoprofessorien kohtaaminen, kun Sebastian Ahon Carolina Hurricanes voitti Mikael Granlundin Anaheim Ducksin 4–1-lukemin.

Aho viimeisteli ottelussa kauden avausmaalinsa ja keräsi myös syöttöpisteen. Aho on onnistunut tekemään pisteen Carolinan alkukauden kaikissa neljässä runkosarjaottelussa. Yhteensä tehoja on kertynyt 1+5=6.

Aho ei kuitenkaan ollut Anaheim-ottelussa Carolinan suurin sankari. Tehot 2+1=3 kirjauttanut Seth Jarvis iski ottelun avausmaalin ja voittomaalin, minkä lisäksi hän syötti Ahon tekemän 4–1-maalin.

Carolina kuuluu NHL-kauden mestarisuosikkeihin ja on tällä hetkellä ainut joukkue liigassa ilman tappiota.

Debyyttikauttaan Anaheimissa pelaava Granlund jäi ottelussa pisteittä, ja plus-miinus-saldo näytti paria astetta pakkasta. Kaikkiaan Granlund on syöttänyt alkukaudella neljässä ottelussa kolme maalia (0+3).