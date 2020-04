Hesburgerin perustaja parahti koronakurjuudesta – tällainen on Heikki Salmelan tie kokkipojasta miljonääriksi: "En ole antanut missään periksi, paitsi kerran"

SALMELAN TEESIT: PAIKALLINEN SOPIMINEN

– Minimiehdot työlakiin.

– Yhdelle A4:lle ehdot, joilla meille voi tulla töihin. JOHTAMINEN

– Yhdessä tekeminen on se juttu.

– Hyvä esimies keskustelee, osallistuu ja on kiinnostunut.

– Asiasta pitää sanoa, mutta ei tarvitse olla ilkeä. MOTIVAATIO

– Paras sattuma on samanhenkinen vaimo, jonka kanssa olemme tehneet töitä yhdessä.

– Me on vaan menty eteenpäin vaihe kerrallaan, haluttu tehdä asiat hyvin ja ehkä onnellisten sattumien kautta päästy tähän.

– En tiedä, onko se jonkinmoista näyttämisen halua, että nakkikioskin takahuoneesta tulee jotakin isoa. PERHEYRITYS

– Meillä on joka päivä hallituksen kokous, kun istumme meidän keittiön pöydän ääressä ja puhumme asioista. ASIAKASPALVELU

– Palveluammatissa asiakas on se kuningas.

– Jokainen asiakas pitää kohdata. Myös se tyytymätön. Eli jos asiakas moittii palvelua vaikkapa sähköpostissa, niin minä vastaan sille. OHJEET NUORELLE YRITTÄJÄLLE

– Ensin pitää olla halu ja motivaatio.

– Hae omasta alueesta se osaaminen ja lähde kylmän viileästi tekemään yhden miehen hommaa

– Tee pitkää päivää ja hanki ehkä siihen jonkun kaveri mukaan.

– Varaudu siihen, että ongelmia on, riittävästi.

– Kun saat ensimmäisen kerran asiat menemään eteenpäin, se kannustaa.