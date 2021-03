Suomen korkein koronatartuntojen päivälukema raportoitiin tänään – THL:n Salminen rauhoittelee: "Luvut on korkeita, mutta taustalla myös tekninen ongelma"

– Luvut on korkeita, mutta tässä on taustalla myös tällainen tekninen ongelma. Yhdeltä isolta laboratorioyritykseltä jäi pari päivää viime viikolla ilmoittamatta tapauksia, ja ne tulivat kaikki tähän samaan syssyyn juuri sunnuntaiksi. Luku on korkea, mutta siinä on myös sellaista viivettä, joka ei normaalisti näy.