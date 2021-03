THL:n Puumalainen sulkutoimien vaikutuksesta – "Voi olla, että suunnitellut toimenpiteet eivät ole riittäviä"

Tilaisuudessa olivat paikalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen, sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM:n johtaja Pasi Pohjola sekä esestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen.

THL raportoi eilen Suomessa ennätysmäärän uusia koronavirustartuntoja, peräti 797 kappaletta.

MTV Uutiset seuraa tilaisuutta tässä artikkelissa.

11.16: Tiedotustilaisuus on päättynyt.

11.14: Toimittaja kysyy tuleeko virus olemaan olemassa tulevaisuudessakin ja kuinka pitkään.

- Ei se korona katoa mihinkään, mutta uskomme ja toivomme, että sen merkitys pienenee huomattavasti, kun vakavat tautimuodot saadaan rokotuksilla kuntoon, Puumalainen vastasi.

11.10: Toimittaja kysyy, onko tarkoitus tehdä muutoksia rokottamiseen, että kansalaiset saataisiin rokotettua nopeammin. Puumalainen on luottavainen sen suhteen, että tilanne paranee ja koronarokotteita on tulossa kevään aikana lisää.

- Lähiviikot eletään kriittistä aikaa, hän sanoo ja lisää, ett änyt epidemiatilanne on edennyt huonompaan suuntaan eikä rokotuskattavuus ole vielä suurta.

11.06: Puumalainen on pohtivainen uusista rajoituksista. Ne ovat kevyempiä kuin muissa maissa eikä siitä ole tietoa, miten se tulee vähentämään ihmisten kontakteja. Puumalainen pelkää, että toimet eivät ole riittäviä varsinkaan HUS-alueella tai Varsinais-Suomessa.

- Voi olla, että suunnitellut toimenpiteet eivät ole riittäviä.

11.03: Reinikaisen mukaan kun tehohoidosta on hyötyä, niin sitä on tarkoitus järjestää kaikille.

Pohjolan mukaan jossain vaiheessa tehohoidon kapasiteetin lisäys alkaa näkyä muussa sairaalahoidossa.

11.01: Näkyykö etelän hiihtoloman vaikutus koronaluvuissa? Puumalaisen mukaan hiihtoloman vaikutuksista ei ole yksiselitteistä vastausta, mutta tiedetään, että Lapin hiihtolomamatkailijoilla on todettu tartuntoja.

11.00: Toimittaja kysyy, että olisiko pitänyt toimia nopeammin, että variantti ei olisi levinnyt niin laajalle.

Pohjolan mukaan Suomessa reagoitiin tilanteeseen varsin nopeasti, mutta kyse on siitä, missä määrin rajoitustoimia on noudatettu ja otettu käyttöön.Jo

Pohjolan mukaan Suomessa reagoitiin tilanteeseen varsin nopeasti, mutta kyse on siitä, missä määrin rajoitustoimia on noudatettu ja otettu käyttöön.

10.58: MTV Uutisen Raija Kantomaa kysyy, että miksi koronamuunnos on päässyt leviämään niin nopeasti väestöön.

Puumalainen ei usko sen liittyvän siihen, että ei ole ollut maskipakkoa.

Hänen mukaansa leviäminen vaikuttaa ihan sen mukaiselta, mitä muissakin maissa eli nopeasti.

10.55: Toimittaja kysyy, miten paljon väestöstä pitäisi olla rokotettuna, että se näkyisi tartuntojen määrissä.

Puumalaisen mukaan sitä on vaikea arvioida, sillä myös vuodenaika ja rajoitustoimet vaikuttavat tilanteeseen. Epidemia ei Puumalaisen mukaan lopu kerralla, vaan hiipuu vähitelle.

10.53: Tuoreen tutkimuksen mukaan rokotteet näyttävät vaikuttavat hyvin. Sekä Pfizerin että AstraZenecan annokset antavat hyvän tehon.

Huhtikuun alusta alkaen Pfizerin rokotetta pitäisi tuoreen tiedon mukaan tulla enemmän, noin 160 000 annosta viikossa.

- Näyttää siltä, että työikäisten aikuisten rokottamiset alkavat viimeistään kesäkuun alussa, Puumalainen sanoo.

Arvioihin liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta ja tilannetta seurataan viikoittain.

10.49: Puumalaisen mukaan koronarokotteita on annettu noin puoli miljoonaa. Yli puolet yli 80-vuotiaista on saanut rokotteen.

10.48: Ensimmäisen aallon aikana tehohoidossa olleiden kuolleisuus oli 14%. Viime kuukausina se on kivunnut yli 20 %. Kun tarkastellaan koko tähänastista korona-aikaa, niin 18 % tehohoidossa olleista covid-potilaista on kuollut.

10.46: Tehohoitopotilaiden ikäjakaumassa on tapahtunut selkeä muutos. Ensimmäisen aallon aikana suurimman osan muodostivat 50-59-vuotiaat. Nyt suurin ikäluokka ovat 60-69-vuotiaat. Kuolemanvaara nousee jyrkästi iän kasvaessa.

10.42: Matti Reinikainen kertoo tehohoidon tilanteesta koko Suomessa. Suunta on nyt noususuuntainen. Eilen aamulla tehohoidossa oli 38 koronapotilasta ja 27 heistä HUS-alueella. Tehohoitoa on tarvinnut tähän mennessä yhteensä 544 ihmistä ja eniten tarvitsijoita oli viime vuoden huhtikuussa.

10.40: - Tilanne edellyttää kaikilta tarkkoja toimia sen suhteen, miten näitä tartunjoa voitaisiin estää. Täytyy miettiä, miten toimimme, miten voimme suojella muita ja onko sellaiset tilanteet, joissa tartunnat voivat levitä, niin onko niihin mentävä ja onko niitä järjestettävä, Pohjola sanoo.

Pohjolan mukaan ensisijaiset keinot ovat edelleen tartuntatautilain nojalla tehtävät toimet ja täytyy pohtia, missä määrin niitä on tehostettava.

- Tilanteeseen on reagoitava nopeasti myös niillä alueilla, joissa tilanne on hyvä, jotta vältetään tilanne, että tauti lähtee kasvuun.

- Riittävän kattavat rajoitustoimet, omat henkilökohtaiset toimet, ja testiin hakeutuminen ja nopea jäljitystoiminta, niillä voidaan hillitä, Pohjola sanoo.

10.36: Merkittävä osa tehohoidon kuormituksesta on ollut HUS-alueella ja näin tulee olemaan todennäköisesti jatkossakin.

10.35: Ennusteet ovat pitäneet varsin hyvin paikkansa. Erikoissairaanhoidon ja tehohoitojaksojen määrät tulevat nousemaan, niin sairaala- kuin tehohoidossa.

- Jos vedetään vähän yhteen, niin eihän tämä hyvältä näytä.

10.30: STM:n johtaja Pasi Pohjola: Huolimatta testausmäärien korkeasta määrästä valtakunnallisesti, näytteiden positiivinen osuus on pysynyt korkealla ja noussutkin. Testipostiviisuus on noussut 2,8 %:n.

- Tilanne on siinä mielessä noususuuntainen ja huolestuttava.

10.29: Koronavilkulla on tehty 14 000 ilmoitusta.

10.27: Suuri osa HUS-alueen tartunnoistan on virusmuunnoksen aikaansaamaa. Puumalaisen mukaan virusmuunnos leviää todennäköisesti myös muualle Suomeen. Uusi tutkimustieto kertoo, että muuntovirukset vaikuttavat aiheuttavan vakavampia oireita ja johtavan useammin sairaala- ja tehohoitoon.

10.25: Muuntoviruksia on eniten Uudellamaalla, mutta

10.23: Suurimmassa osassa Suomea koronatilanne on mennyt huonompaan suuntaan, ja suurin osa maasta on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

10.21: Suomen ilmaantuvuusluku oli eilen 133 ja Puumalaisen mukaan se nousee todennäköisesti 135:een. R-luku oli puolestaan 1,3 ja se halutaan alle yhteen.

Eilen sairaalahoidossa oli 258 sairaalahoidossa.

- Tautiin menehtyy noin kolme suomalaista jokainen päivä, Puumalainen sanoo.

Hänen mukaansa myönteistä kehitystä on tapahtunut, sillä hauraimmat hoivakodeissa olevat henkilöt on saatu rokotettua. Tautiin menehtyneiden määrä on laskenut selvästi parin viime kuukauden aikana. Suurella todennäköisyydellä se on seurausta rokotuksista.

10.18: Eilen Suomessa raportoitiin lähes 800 uutta tautitapausta. Ennakkotietojen mukaan tänään lukuun tulee lisäystä noin 770 tautitapausta, Puumalainen sanoo.

10.16: Puumalaisen mukaan maailmalaajuisesti on todettu 114 miljoonaa tautitapausta, ja 2,5 miljoonaa ihmistä on kuollut koronaan.

EU-maissa on laskeva trendi ilmaantuvuudessa, mutta maakohtaista vaihtelua on. Viime päivinä ja viikkoina osassa maita on huomattu myös nousevaa trendiä, joka liittynee kevääseen ja rajoitusväsymykseen sekä loivennettuihin rajoituksiin.

10.13: Tilaisuus alkoi 10 minuuttia myöhässä.

10.12: Tiedotteen mukaan valtakunnallisesti sairaalahoidon kuormitus on viimeisen viikon aikana selvästi kasvanut. Myös tehohoidon tarve on lisääntynyt viimeisen parin viikon aikana erityisesti HUSin sairaaloissa, mutta tehohoidon kapasiteetti ei ole ollut valtakunnallisesti uhattuna.

Sairaalahoidossa oli 3.3. kaikkiaan 258 potilasta covid-19-taudin vuoksi: perusterveydenhuollon osastoilla 106 erikoissairaanhoidossa 115 ja teho-osastoilla 37 potilasta. Ennusteet tulevan viikon valtakunnallisista erikoissairaanhoito- ja tehohoitojaksojen lukumääristä ovat edelleen nousussa. Tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli 3.3.2021 mennessä raportoitu yhteensä 759.

10.07: STM:n ja THL:n mukaan Suomen epidemiatilanne on heikentynyt nopeasti ja taudin ilmaantuvuus jyrkässä nousussa.

– Viimeisten kahden viikon aikana uusia koronatapauksia on todettu Suomessa merkittävästi enemmän kuin aiemmin, ja tapausmäärät ovat lisääntyneet huolestuttavan nopeasti rajoitustoimista huolimatta. Viimeisen viikon aikana todettiin eniten koronatapauksia koko tähänastisen epidemian aikana. Tilanteen merkittävä heikentyminen edellyttää nopeasti entistä järeämpiä toimia epidemian hillitsemiseksi, STM:n tiedotteessa sanotaan.

Viikolla 8 eli 22.2.-28.2. tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin yli 3 900 tapausta, mikä on noin 400 enemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien tapausten seitsemän päivän ilmaantuvuus oli 71 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden.

Viimeisen kahden viikon seurantajaksolla uusien tapausten määrä oli yli 7 400, mikä on lähes 2 300 tapausta enemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Uusien tapausten 14 päivän ilmaantuvuus oli 134 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 93 tartuntaa.



Arvioitu tartuttavuusluku on edelleen kasvanut ja on tällä hetkellä 1,15-1,35.

– Myönteistä on, että ihmiset hakeutuvat herkästi testeihin. Koronatestejä on tehty lähes kaksinkertainen määrä vuodenvaihteeseen verrattuna: viikolla 8 testejä tehtiin yli 137 000 kappaletta. Kasvaneista testimääristä huolimatta positiivisia näytteitä on yhä enemmän: kahden viime viikon aikana positiivisten näytteiden osuus oli noin 2,8 %, tiedotteessa kerrotaan.