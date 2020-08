Suomessa 17 uutta koronatartuntaa – vakavien tapausten määrä pysynyt matalana: "Ei merkkiä siitä, että kevään tilanne olisi toistumassa"

Koronavirustartunnat ovat nousseet uudelle tasolle Suomessa, sanoi strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä Hänen mukaansa tartuntojen kasvu on kuitenkin tasaantunut, eikä sairaalahoidon tarve ei ole kasvanut. Ennusteet ovat hänen mukaansa kohtuullisia sairaala- ja tehohoidon osalta.

Tartuttavuusluku Suomessa on tällä hetkellä 1,3–1,4. Tämä tarkoittaa sitä, että koronavirukseen sairastunut tartuttaa keskimäärin hieman yli yhden ihmisen sairastamisensa aikana.

Laboratorioiden virustestauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 14 000 näytettä päivässä. Viimeisten kahden viikon aikana koronavirustestejä on tehty yhä suurempia määriä, ja päiväkohtaisesti testejä on tehty keskimäärin yli 10 000.

Positiivisten tapausten osuus testatuista näytteistä on pysynyt pienenä.

Ministeriö: Ei vielä toista aaltoa

Tartuntoja on ollut noin 160 viikkotasolla, ja luku on ollut kasvussa. Voipio-Pulkki ei silti pidä tartuntojen kasvavaa määrää vielä epidemian niin sanottuna toisena aaltona.

– Puhutaan, onko meillä nyt Suomessa päällä toinen aalto. Me emme näe, että kyseessä olisi tartuntojen jatkuva kasvu, kuten keväällä, Voipio-Pulkki sanoi.

Hänen mukaansa tartuntaketjujen jäljitysten tulokset ovat tällä hetkellä Suomessa pääsääntöisesti riittävän hyvällä tasolla.

Uusia tartuntoja kahdella päätavalla

Virustartuntoja syntyy lähtökohtaisesti kahdella eri tyyppisellä mekanismilla, sanoo Voipio-Pulkki.

– Ensimmäinen on, että meille tulee tapauksiarajojen yli, tai niitä leviää tunnistetuissa tartuntaryppäissä. Toinen on, että virus leviää väestössä aaltomaisesti, jolloin emme enää tiedä, mistä jokin yksittäinen tartunta on tullut.

Useita isoja tartuntaryppäitä ole tullut tietoon, hän muistuttaa.

– Niin kauan kuin leviäminen väestössä ei ole se pääasiallinen tartuntojen lähde, on meillä erittäin hyvät mahdollisuudet rajoittaa tartuntojen määrää ja pysäyttää epidemian kasvu. Ja me olemme pääsääntöisesti Suomessa tässä tilanteessa.

Useita joukkoaltistuksia kouluissa ja päiväkodeissa

Kaikkien tartuntojen kohdalla tartunnan lähde ei kuitenkaan ole tiedossa. Tiedossa on useampia kotimaan joukkoaltistumisia, muun muassa suuremmissa perhe- ja yleisötapahtumissa.

Myös useissa päiväkodeissa ja kouluissa on todettu viime viikkojen aikana joukkoaltistumisia.