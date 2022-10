Venäjä on pakkosiirtänyt siviilejä rajan toiselle puolen – suodatusleirit päättävät ukrainalaisten kohtalon: "Kremlissä haetaan työkaluja Neuvostoajalta"

Venäjä itse on kiistänyt väitteet jyrkästi, mutta Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith uskoo, että pakkosiirtoja on tapahtunut eikä vaihtoehtoja ukrainalaisille ole juuri annettu.

– Osan kohdalla on varmasti ollut sitä sodan tuomaa kauhua: talo on hajonnut pommituksissa tai ei ole ollut muuta paikkaa minne mennä. Iso osa on kuitenkin selkeästi ollut niin, että vaihtoehtoa heille ei ole annettu venäläisten puolelta ja pitkälti näitä siirtoja on olleet myös sotilaat valvomassa, Smith toteaa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.