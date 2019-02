Yksi Suomen etsityimmistä miehistä päätyi nyt myös Europolin etsityimpien listalle – Cannonballin ex-johtaja on pakoillut viranomaisia noin vuoden

Tranbergista on laadittu eurooppalainen pidätysmääräys syytetoimenpiteitä varten, jotka koskevat 24 törkeää veropetosta ja yhtä törkeää petosta.

Lisäksi hänestä on laadittu eurooppalainen pidätysmääräys törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja velallisen rekisterimerkintärikoksesta.

Tranbergin saama tuomio on vuosi ja kymmenen kuukautta vankeutta.

Vuonna 1974 syntynyt Tranberg on saanut aiemmin tuomioita muun muassa talousrikoksista.

Yksi Suomen etsityimmistä



Keskusrikospoliisi KRP tiedotti viime kesänä, että Tranberg on yksi Suomen etsityimmistä kahdekasta miehestä.

Poliisien FAST-yksiköiden julkaisemilla listoilla on henkilöitä, joita epäillään törkeistä rikoksista tai heidät on jo tuomittu niistä. Listat on julkaistu Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa yhtäaikaisesti ja henkilöiden epäillään oleskelevan pohjoismaissa.