Raaseporin taposta vangittiin mies – poliisi ei ole vielä löytänyt häntä

Raaseporin taposta on vangittu yksi 42-vuotias mies todennäköisin syin epäiltynä. Mies vangittiin poissaolevana, joten hän ei ole ainakaan toistaiseksi poliisin hallussa.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Jan Aarnisalo kertoo MTV Uutisille, että poliisi ei tässä vaiheessa ota kantaa miehen olinpaikkaan.

Hän kuitenkin kertoo, että kun henkilö halutaan tavoittaa, tekee poliisi tarvittavat etsintäkuulutukset, niin kansalliset kuin kansainväliset.

Hän kertoo, että nyt poissaolevana vangitun miehen jäljille päästiin KRP:n ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteisen tutkintaryhmän omin tutkimuksin.

Aiemmin oikeus jätti vangitsematta kaksi muuta miestä, joita poliisi vaati vangittavaksi tapahtuneesta.

Aarnisalo kertoo, että asiassa on muitakin rikoksesta epäiltyjä kuin nyt vangittu mies. Hän ei kuitenkaan ota kantaa siihen, kuinka monta epäiltyä poliisilla on. Tutkinta on hänen mukaansa alkuvaiheessa.

– Mennään askel kerrallaan, henkilöitä kuullaan ja puhutetaan, hän sanoo.

Poliisi on aiemmin ollut hyvin vaitonainen tapahtuneeseen liittyen. Nyt poliisi kuitenkin kertoo, että rikoksen uhrina kuollut on noin viisikymppinen mies.

Se ei kommentoi, mikä on uhrin ja epäiltyjen välinen suhde tai miten rikos on tehty.

MTV Uutiset kysyi Aarnisalolta, miksi tapausta tutkii paikallisen poliisilaitoksen kanssa keskusrikospoliisi. Tapauksessa tutkinnanjohto on KRP:ssä ja tutkijoita on sekä KRP:stä että Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Aarnisalo luonnehtii tätä normaaliksi työjärjestelyksi.

Hän ei kommentoi MTV Uutisille, liittyykö päätös rikoksen kansainvälisyyteen, järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai ääriryhmiin.

Tapahtumapaikkaan Aarnisalo ei ota kantaa. MTV Uutisten tietojen mukaan kyseessä on vuokramökki.

MTV Uutiset on jo aiemmin kertonut, että henkirikos paljastui, kun mökkiä oltiin menossa siivoamaan. Mökki sijaitsee pienessä saaressa.