Vangittuna on edelleen 17 ihmistä Suomessa sekä kolme ihmistä kiinni otettuna ulkomailla.
Itä-Uudenmaan poliisi ja Tulli ovat paljastaneet kansainvälisen rikollisorganisaation, jonka epäillään tuoneen viime vuosien aikana yli 600 kiloa huumeita Suomeen. Määrästä yli 200 kiloa on muuntohuume alfa-pvp:tä.
Poliisin mukaan katukaupassa huumeiden arvo olisi yhteensä yli 40 miljoonaa euroa.
Poliisin mukaan kyseessä on ollut erittäin järjestäytynyt kansainvälinen rikollisorganisaatio. Ryhmä on koostunut pääasiassa virolaisista, joiden epäillään salakuljettaneen huumeita Latviasta Viron kautta Suomeen.
