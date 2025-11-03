Ulkomaalaisten rikollisten osuus on jo 80 prosenttia KRP:n tutkimissa törkeissä huumejutuissa.
Ulkomaalaisten rikollisten osuus keskusrikospoliisin tutkimissa törkeissä huumerikoksissa on noussut lyhyessä ajassa merkittävästi.
– Vuonna 2024 ulkomaalaisten epäiltyjen ja rikollisten osuus oli törkeissä huumausainerikoksissa 53 prosenttia, tänä vuonna luku on jo 79 prosenttia, KRP:n tiedusteluosaston päällikkö Jaakko Christensen kertoi Rikospaikan haastattelussa.
Kansallisuusryhmistä kärkipaikalle KRP:n tutkimissa huumejutuissa ovat nousseet ruotsalaiset. Kaikissa törkeissä huumerikoksissa ruotsalaiset ovat jo toiseksi suurin kansallisuusryhmä virolaisten jälkeen.
– Keskusrikospoliisissa meitä työllistää tällä hetkellä laaja kirjo rikollisuuden osa-alueita: järjestäytynyt rikollisuus, katujengit ja ruotsalainen järjestäytynyt rikollisuus, Christensen sanoi tiedustelun tämänhetkisistä painopistealueista.
Niihin lukeutuvat myös hybridiuhat ja hybridivaikuttaminen.
– Turvallisuusympäristö lähialueilla on muuttunut Venäjän hyökkäyssodan myötä ja hybridivaikuttaminen on enenevissä määrin myös sisäisen turvallisuuden asia.
KRP seuraa tarkasti Suomen huumetilannetta: kokaiinin määrä on lisääntynyt ja huumeiden käyttö yleisesti Alfa-PVP mukaan lukien.