Huumausaineita tulee nyt Suomeen entistä enemmän verrattuna takavuosiin, sanoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Lain porsaanreiät ja jatkuva kilpajuoksu: Tullijohtaja kertoo, miksi kamppailu muuntohuumeita vastaan on niin vaikeaa

Lain porsaanreiät ja jatkuva kilpajuoksu: Tullijohtaja kertoo, miksi kamppailu muuntohuumeita vastaan on niin vaikeaa

Raaka-aineet valtaosin laillisia

Uusia muuntohuumeita

Suomessa on Sinkkosen mukaan toista sataa erilaista muuntohuumetta, joista vajaa kymmenkunta on myös sellaisia, joita ei ole vielä Suomessa huumausaineeksi luokiteltu. Myös näihin puuttuminen on vaikeaa, koska tullin on palautettava ne maahantuojalle tai päästää läpi maahan.