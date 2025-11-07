Huumausaineita tulee nyt Suomeen entistä enemmän verrattuna takavuosiin, sanoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.
Tulli ja poliisi ovat tänä vuonna takavarikoineet syyskuun loppuun mennessä jo yli 10 kiloa Alfa-PVP -muuntohuumetta, kun aiempina vuosina määrä on ollut muutamia satoja grammoja.
– Takavarikosta tekee merkittävän sen määrä ja se, että Alfa-PVP:tä on pyritty markkinoimaan erityisesti nuorille henkilöille, kertoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen Huomenta Suomessa.
Itä-Uudenmaan poliisi ja Tulli kertoivat eilen keskiviikkona paljastaneensa kansainvälisen rikollisorganisaation, jonka epäillään tuoneen vuosien 2023–2025 aikana noin 606 kiloa huumeita Suomeen.
Määrästä 208 kiloa on muuntohuume alfa-PVP:tä. Tästä poliisi ja Tulli ovat takavarikoineet 12,1 kiloa.
Erityistä huomiota poliisi kiinnitti siihen, että rikollisorganisaation epäillään lisänneen huumausaineeseen väri- ja makuaineita niiden markkinoimiseksi. Poliisi uskoo, että tämän on ollut tarkoitus markkinoida huumeita nuoremmille.
Tullin Sinkkonen huomauttaa, että alfa-PVP:n käyttömäärät ovat muutamia milligrammoja, joten takavarikoitu 10 kilon määrä on huomattava.