25 vuotta Israelissa asunut Veikko pääsi evakuointilennolla Suomeen: "Tel Avivin kentällä kuului räjähdyksiä ja maa tärisi"

Nuorahon lennon oli alkujaan määrä lähteä jo aiemmin perjantaina, mutta iltapäivällä ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner tiedotti , että lento on peruttu teknisen vian vuoksi.

Nuoraho oli asunut vaimonsa Ullan kanssa Israelissa 25 vuotta töidensä takia. Veikko on paikallisen King of King’s seurakunnan pastori. Ulla on töissä seurakunnan toimistossa.