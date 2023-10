Suomalainen Asta on jumissa pakettimatkalla Israelissa: "He eivät pidä tilannetta ollenkaan vakavana"

MTV Uutiset on saanut yhteydenoton Israelissa matkustavasta suomalaisryhmästä, jossa on huolia matkaturvallisuudesta.

Tarkoitus kulkea palestiinalaisen Länsirannan läpi

Parhaillaan ryhmä majailee Kuolleenmeren rannalla ja huomenna ryhmä on siirtymässä matkasuunnitelman mukaisesti Israelin pohjoisosaan Tiberiakseen. Matkan on määrä kulkea palestiinalaisen Länsirannan läpi.

Tiberias sijaitsee Israelin pohjoisosassa lähellä Syyrian ja Libanonin rajaa. Islamistinen Hizbollah on ampunut raketteja Libanonista Israeliin ja Israel on vastannut tuleen tykistöllä. Israel on lähettänyt myös panssarivaunuja Libanonin rajalle.

Asta on ollut Israelissa parikymmentä kertaa ja aiemmin Kuolleenmeren rannalta on kuljettu linja-autolla Tiberiakseen Länsirannan lävitse. Toiviomatkat on siis toimimassa toisin kuin ulkoministeriö suosittaa. Länsirannalla Israel on tappanut ainakin kolme palestiinalaista, kertoo Reuters.