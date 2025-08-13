Matias Siltanen, 18, kerää katseita Euroopassa – Serie A -seura iski silmänsä suomalaiseen huippulupaukseen

Suomen lupaavimpiin jalkapalloilijoihin lukeutuvan Matias Siltasen, 18, ympärillä riittää kuhinaa. Aiemmin uutisoidun Valioliiga-seurojen kiinnostuksen lisäksi suomalaista syynää myös Italian pääsarjassa pelaava Como.

Keskikentän pohjalla ja keskustassa viihtyvä Siltanen on vakiinuttanut ensimmäisellä kaudellaan asemansa Ruotsin suurseurassa Djurgårdenissa. KuPS:in mestaruuskauden myötä länsinaapuriin Jani Honkavaaran alaisuuteen jatkanut Siltanen on Euroopan kärkisarjoissa työskentelevien pelaajatarkkailijoiden jatkuvan kiinnostuksen kohteena.

– Hän on osoittanut korkean laatunsa. Olemme nähneet hänet muun muassa Häckeniä vastaan, Serie A:ssa pelaavan Comon pelaajatarkkailija Rene Bakhuis kommentoi ruotsalaiselle FotbollDirekt-sivustolle.

Djurgården pelasi viikonloppuna Tukholman paikallisottelussa AIK:ta vastaan maalittoman tasapelin. Siltanen puuttui joukkueensa avauskokoonpanosta ensimmäistä kertaa sitten kauden avauskamppailun.

Siltaseen on aiemmin yhdistetty ainakin Valioliiga-seurat Manchester City ja Leicester sekä ranskalainen Rennes.

– Hänessä tekee suurimman vaikutuksen se, että hän pelaa noin nuorena noin vaikeassa roolissa ja esiintyy silti erittäin kypsästi ja pelaa yksinkertaisesti.

Bakhuis ei kuitenkaan halunnut kuvailla Comon kiinnostuksen tarkempaa luonnetta.

– En halua kommentoida asiaa enempää kuin olen nyt tehnyt, mutta olemme aikeissa nähdä Matiaksen uudelleen, Bakhuis jatkoi.

Viime kaudelle Serie A:han noussut Como sijoittui 20 joukkueen sarjassa sijalle kymmenen. Seuran päävalmentajana toimii entinen pelaajasuuruus Cesc Fabregas. Espanjalainen on saanut toiveilleen vastakaikua, sillä seura on käyttänyt kuluvana kesänä kaikista Serie A:n seuroista kolmanneksi eniten rahaa uusiin pelaajiin.

Comolla piisaa taloudellisia resursseja, sillä sen intialaiset omistajaveljekset Robert Budi Hartono ja Michael Bambang Hartono lukeutuvat Forbesin listauksessa maailman sadan rikkaimman joukkoon.