Valioliiga-seura kaappasi Serie A:n nopeimman pelaajan

Jackson Tchatchoua tunnetaan todellisena pikakiiturina./All Over Press
Julkaistu 54 minuuttia sitten

MTV URHEILU – STT

Englannin Valioliigan Wolverhampton tiedotti tiistaina, että seura vahvistuu Jackson Tchatchoualla Italian Serie A:sta. Kauppasumma jalkapalloilijasta on BBC:n mukaan 12,5 miljoonaa euroa ja sopimus viisivuotinen.

23-vuotias Kamerunin maajoukkuepelaaja on edustanut Italiassa Veronaa kahdella edellisellä kaudella. Laitapelaajana viihtyvä Tchatchoua teki viime kaudella Italian pääsarjassa kaksi maalia ja jakoi kolme syöttöä.

Huomionarvoisinta hänen pelitaidoissaan on nopeus, sillä Tchatchoua nimettiin viime kaudella Serie A:n nopeimmaksi pelaajaksi. Hänen huippunopeutensa oli parhaimmillaan 36,3 kilometriä tunnissa.

Tämä ei kuitenkaan vedä vertoja Valioliigan nopeuskuninkaalle, Tottenhamin puolustajalle Micky van de Venille. Hänen viime kauden huippunopeudeksi mitattiin 37,1 kilometriä tunnissa.

Wolverhampton avasi valioliigakautensa lauantaina tylyllä 0–4-tappiolla Manchester Citylle.

