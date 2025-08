Saksalaissuomalainen Malick Thiaw 30 miljoonan siirtosopan keskellä – tyrkyllä Valioliigaan

Saksalaissuomalainen Malick Thiaw on varsin villin siirtosopan keskellä.

Saksan Skyn toimittaja Florian Plettenberg uutisoi, että Thiaw, 23, olisi päässyt sopuun henkilökohtaisista ehdoista Valioliiga-seura Newcastlen kanssa. Siirrossa on kuitenkin mutkia matkassa.

– Massimiliano Allegri (Thiawin nykyseuran AC Milanin manageri) haluaisi pitää hänet seuran riveissä. Viimeisin tarjous oli 30 miljoonan euron hujakoilla. Myös Bayer Leverkusen seuraa tilanteen kehitystä, Plettenberg kirjoittaa.

Thiaw siirtyi kesällä 2022 FC Schalken riveistä AC Milaniin.

Thiawilla on hyvin vahvat Suomi-kytkökset, sillä hänen äitinsä on suomalainen. Thiaw ehti jo aiemmin ilmoittaa, että hän on halukas edustamaan Suomea maajoukkuetasolla. Thiaw sai kuitenkin kutsun Saksan alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen, minkä jälkeen hän on ehtinyt pelata myös kolme A-maaottelua Saksan nutussa.

Thiawia on viety siirtohuhuissa myös italialaisen Comon riveihin.