19-vuotias suomalaislupaus sai ylistystä kaiken voittaneelta legendalta – pääsi irti ja oli iskeä maalin Roman verkkoon: "Alkaa taas homma kulkea"

– Olen iloinen, että hänenkaltaisensa pelaaja on käytössäni. Hän on osoittanut laatunsa joka päivä. En katso hänen ikäänsä, vaan enemmän hänen kykyjään, Motta jatkoi.

Debyytti ja nilkkaleikkaus

Mihajlovicin kuolema oli kova isku Bolognassa

Pelaajana huikeat 27 pokaalia seurajoukkueissaan voittanut Motta on hilannut joukkueensa tukevasti Serie A:n keskikastiin.

Pyyhtiä jälleen mukana kokoonpanossa

Maanantai-iltana Pyyhtiä on jälleen mukana Bolognan riveissä, kun joukkue isännöi Gian Piero Gasperinin luotsaamaa Atalantaa, joka on noussut viime vuosina Serie A:n kärkipään joukkueeksi.

