Joel Pohjanpalo ja Erling Haaland kohtasivat – toinen osui, luvut olivat tylyt

Palermon Joel Pohjanpalo (vas.) ja Manchester Cityn Erling Haaland löivät kättä./All Over Press
Valioliigakauteen valmistautuva Manchester City hurjasteli voittoon harjoitusottelussa Joel Pohjanpalon italialaisseura Palermoa vastaan.

City Football Groupin omistamien jalkapalloseurojen kohtaaminen päättyi englantilaisjoukkueen 3–0-voittoon.

Avausmaalin iski Cityn supertykki Erling Haaland. Toisella puoliskolla kahdesta muusta maalista vastasi hollantilaispelaaja Tijjani Reijnders.

Cityn päävalmentaja Pep Guardiola käytti kentällä kaikkia 22:ta pelireissulle lähtenyttä pelaajaansa.

Italian kakkostasolla pelaavan Palermon avauskokoonpanossa aloittanut Pohjanpalo pelasi ottelussa noin tunnin verran.

Englannin Valioliigan kausi alkaa perjantai-iltana Liverpoolin ja Bournemouthin kohtaamisella.
 

