Joel Pohjanpalo ja Erling Haaland kohtasivat – toinen osui, luvut olivat tylyt

Valioliigakauteen valmistautuva Manchester City hurjasteli voittoon harjoitusottelussa Joel Pohjanpalon italialaisseura Palermoa vastaan.
City Football Groupin omistamien jalkapalloseurojen kohtaaminen päättyi englantilaisjoukkueen 3–0-voittoon.
Avausmaalin iski Cityn supertykki Erling Haaland. Toisella puoliskolla kahdesta muusta maalista vastasi hollantilaispelaaja Tijjani Reijnders.
Cityn päävalmentaja Pep Guardiola käytti kentällä kaikkia 22:ta pelireissulle lähtenyttä pelaajaansa.
Italian kakkostasolla pelaavan Palermon avauskokoonpanossa aloittanut Pohjanpalo pelasi ottelussa noin tunnin verran.
Englannin Valioliigan kausi alkaa perjantai-iltana Liverpoolin ja Bournemouthin kohtaamisella.