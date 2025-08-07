Kirja: Joel Pohjanpalo ei ollut uskoa silmiään – verinen rituaali harjoituksissa sai pelaajat kuohuksiin

Suomen maajoukkueen tähtihyökkääjä Joel Pohjanpalo koki Turkissa pelatessaan perin odottamattoman tilanteen. Toimittaja Ari Virtasen kirjoittama kirja Jolle – Il Doge (Tammi) kertoo tapauksen Pohjanpalon ensimmäisistä harjoituksista Çaykur Rizesporissa, jota puitiin jälkikäteen etenkin seuran ulkomaalaispelaajien keskuudessa.

Pohjanpalo saapui Rizesporiin lainalle Bayer Leverkusenista kaudelle 2021-2022. Suomalaishyökkääjä oli ehtinyt olla kaupungissa vasta vuorokauden, kun uusi ympäristö tarjosi jo rajun kulttuurikylvyn.

– Menimme stadionille, eikä kukaan sanonut mitään, mitä oli luvassa. Pieni varoitus olisi ollut kiva asia siitä, mitä oli tulossa. Vaihdoimme harjoitusvarusteet päälle. Kentällä oli kolme kertaa kolmen metrin kokoinen valkoinen muovipressu. Ulkomaisten pelaajien kanssa pompottelimme palloa ja mietimme, mitä on tapahtumassa, Pohjanpalo kertoo kirjassa.

– Valmentaja pyysi meidät siihen muovipressun viereen. Sitten kentän laidalta tuli joku äijä vuohen kanssa ja talutti vuohen keskelle pressua. Siinä vaiheessa tajusin tasan tarkkaan, mitä oli tapahtumassa. Joku asiansa selvästi osaava henkilö teurasti vuohen. Eläin sätki hetken. Valmentajamme otti verta käteensä ja hieroi sitä otsaansa.

Tapauksesta keskusteltiin jälkeenpäin seuran ulkomaalaispelaajien keskuudessa. Tilanne lievästi sanottuna ihmetytti, mutta osa pelaajista oli myös sitä mieltä, että muiden tapoja ja uskomuksia on kunnioitettava.

– Katsoimme sitä rituaalia. Ajattelin, että mihin oikein olen tullut. Agenttini on pelannut itse Turkissa. Hän sanoi nähneensä samanlaisen rituaalin, mutta ei voinut kuvitellakaan, että sitä tehtiin vieläkin, Pohjanpalo tähdentää.

Eläimen uhraus oli esimerkki vanhasta turkkilaisesta tavasta, jollaisia oli saatettu tehdä hyvän onnen kartuttamiseksi esimerkiksi uuden talon hankkimisen yhteydessä. Jalkapalloseurat ovat saattaneet turvautua tapaan uuden kauden kynnyksellä tai stadionia avattaessa.

Kauden mittaisella visiitillään Rizesporissa Pohjanpalo iski 33 ottelussa 16 maalia. Seuraavaksi kaudeksi hän matkasi täysosumaksi osoittautuneessa siirrossa italialaiseen Veneziaan.

Sitaatit ovat lainauksia kirjasta Jolle – Il Doge (Ari Virtanen, Tammi)