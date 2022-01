Tie HJK:ssa oli tukossa – 19-vuotias suomalaislupaus teki rohkean ratkaisun ja siirtyi Italiaan: "Haluan yltää Serie A:han asti"

Kun nuori ja lupaava suomalainen jalkapalloilija nousee Veikkausliigan kynnykselle, hänen mahdollisuushorisonttinsa on nykyään huomattavasti aiempaa laajempi. Tästä yhtenä osoituksena toimii tammikuussa 19 vuotta täyttäneen Kalle Walliuksen urapolku.

– Keskustelin seuran kanssa siitä. Sieltäkin tuli viestiä, että ehkä kehityksen kannalta voi olla parempi etsiä peliaikaa muualta. He eivät voineet luvata minuutteja edustuksesta. Siinä oli todella hyviä laitapakkeja jo valmiiksi, ja sitten seuraan tuli vielä Jukka Raitala , Wallius kertoo MTV Urheilulle.

Pelkästään oikean laitapuolustajan paikalle HJK:lla on ensi kaudeksi heittää monipuolinen Matti Peltola , kokenut Janne Saksela , 22-vuotias runkopelaaja Kevin Kouassivi-Benissan ja vielä Raitala, jota on toki lähtökohtaisesti kaavailtu vasemmaksi toppariksi.

Tammikuussa HJK:hon saapui myös Pyry Soirin , joka ainakin maajoukkueessa on pelannut usein oikeana wingbackina tai laitatukena.

– Tulimme siihen päätökseen, että kehitykseni kannalta on järkevämpää lähteä eteenpäin, Wallius sanoo.

"Täällä annetaan paljon mahdollisuuksia nuorille"

– Keskustelimme agenttini Nima Modyrin kanssa todella pitkään kaikista vaihtoehdoista, ja olimme todella tarkkoja siitä, mihin ratkaisuun päädytään. Oli tosi tärkeää, että tästä tulee sellainen steppi, joka on minun kehitykseni kannalta paras, Wallius kertoo.

Ratkaisu ei ole aivan ainutlaatuinen, sillä viime kesänä Italiaan Klubi 04:stä siirtyi laituri Henri Salomaa . Hänen nykyinen seuransa on saappankannassa sijaitseva Lecce.

Ulkomailla pelaaminen oli aina ollut Walliukselle unelma. Hänen edellinen saumansa päästä Italiaan näyttämään osaamistaan tyrehtyi, kun testit AS Romassa peruuntuivat koronapandemian vuoksi keväällä 2020.

Bologna näyttäytyi paikkana, jossa ponnistaminen alle 19-vuotiaiden joukkueesta aina Serie A:ssa pelaavaan edustukseen on täysin mahdollista.

– Täällä annetaan paljon mahdollisuuksia nuorille pelaajille. Primavera-joukkueesta seuraava askel on heti miesten edustusjoukkue, Wallius sanoo.

Walliuksen tuore sopimus kuvastaa hyvin siirron luonnetta. Hänellä on puoli vuotta aikaa vakuuttaa seura, jolla on vielä kahden vuoden mittainen jatko-optio.

"Helpottaa ihan sikana"

18-vuotias Pyyhtiä on ollut viime aikoina jatkuvasti edustuksen mukana. Hän teki Serie A -debyyttinsä saman päivän iltana kuin Wallius suoritti lääkärintarkastuksen seurassa.

– Se helpottaa ihan sikana, että täällä on nämä suomalaiset pojat. Kävin täällä vierailulla lokakuussa ja tykästyin tähän paikkaan välittömästi. Henkilökunta ja valmentajat ottivat minut todella hyvin vastaan, ja opin tuntemaan tätä paikkaa. Kun näin, että Nikke oli päässyt edustusjoukkueen kokoonpanoon, siitä tuli sellainen fiilis, että jonain päivänä minullakin voi olla mahdollisuus päästä sinne, Wallius kertoo.

Runsas viikko sitten Bolognaan saapunut Wallius on asettunut ensi alkuun Bolognan nuorisopelaajille tarkoitettuun asuntolaan.

– Sain täältä oman huoneiston ja sovin seuran sihteerin kanssa, että hän etsii minulle pari asuntovaihtoehtoa. Asun täällä sen aikaa. Tämä on ihan kiva, tässä on ravintolakin vieressä. Saa käydä siellä syömässä kaikki ruoat, ja tässä pääsee hyvin tutustumaan normaaliin arkeen seurassa.

– Se on tosi jees. Helpottaa minunkin arkeani, kun on sellainen tukiverkoston tyyppinen porukka täällä. Jätkät auttavat, jos on jotain ongelmaa. Kassu puhuu hyvin italiaa, joten hän voi esimerkiksi suomentaa mulle, jos treeneissä kerrotaan ohjeita italiaksi, Wallius kiittelee.