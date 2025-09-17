Suomen Lassi Etelätalo, Oliver Helander ja Eemil Porvari jäivät kaikki ulos keihäänheiton MM-finaalista keskiviikkona Tokiossa. Miesten MM-loppukilpailu heitetään ensi kerran ilman suomalaisurheilijaa torstaina.
Etelätalo kiskaisi uransa viimeiseksi heitoksi jääneellä suorituksella 81,33 ensimmäisessä karsintaryhmässä. Tämä riitti 10. sijaan, ja pullahtaminen ulos 12 heittäjän loppukilpailusta varmistui hieman myöhemmin.
Toisessa karsintaryhmässä Porvari jäi 78,51 metriin. Suomen suurin keihästoivo Helander pystyi vain hieman parempaan, kun keppi lensi 79,75. Helander astui kaksi viimeistä heittoaan yli.
Tämä oli iso pettymys, sillä Helander uhkui nousukuntoa vaikean alkukauden jälkeen.
Tämä oli 20:s kerta, kun MM-kisoissa on käyty miesten keihäskarsinta. Ensimmäisen kerran historiassa suomalaista ei nähdä MM-finaalissa.
Loppukilpailu käydään torstaina kello 13.23 alkaen.
2:19Lajivalmentaja Petteri Piironen myöntää suomalaisen keihäänheiton elävän vaikeita aikoja.