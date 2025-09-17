Lassi Etelätalo heitti Tokion MM-keihäskarsinnassa viimeisellä yrityksellään tuloksen 81,33 metriä. Etelätalo oli ensimmäisen karsintaryhmän kymmenes.

Etelätalon tulos ei riitä finaaliin, sillä hän putosi jo 12 parhaan joukosta kello 14.45 alkaneen toisen karsintaryhmän avausheittojen jälkeen.

Etelätalo on ilmoittanut päättävänsä uransa MM-kisoihin. Hän vahvisti asian Ylen tv-haastattelussa karsinnan jälkeen.

Karsintarajalla 84,50 metriä tai yltämällä karsintojen 12 parhaan joukkoon varmistaa paikan huomiseen finaaliin. Toisessa karsintaryhmässä suomalaisista heittävät Oliver Helander ja Eemil Porvari.

Juttua ja otsikkoa päivitetty Etelätalon karsiutumisen varmistuttua klo 14.58.