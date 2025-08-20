Miss Suomi -finalistit poseeraavat bikinikuvissa

Kymmenen finalistia kilpailee Miss Suomen tittelistä. Kilpailu ratkeaa 6. syyskuuta.

MIss Suomi -finalistit julkistettiin maanantaina 18. elokuuta. Tänäkin vuonna kymmenen kilpailijaa hakee itselleen Miss Suomen titteliä.

Pari päivää julkistuksen jälkeen misseistä julkaistiin vuotuiset bikiniotokset. Kuvat on ottanut missien luottovalokuvaajana kunnostautunut Nadi Hammouda.

Miss Suomen tiedotteessa kerrotaan, etteivät bikinikuvat kerro vain ulkoisesta kauneudesta, vaan ne "avaavat keskustelua itsevarmuudesta, hyväksynnästä ja oman kehon arvostamisesta".

Kuvien yhteydessä missikokelaat ovat vastanneet kysymykseen siitä, mitä itsevarmuus heille merkitsee.

Janette Keskijyrä.Nadi Hammouda

1. Janette Keskijyrä

"Ennen rakastin olla esillä vain silloin, kun tunsin olevani siinä 100% hyvä. Tämän matkan aikana itsevarmuuteni on kuitenkin kasvanut hurjasti – olen oppinut luottamaan itseeni ja siihen, että selviän mistä tahansa.

Olen myös oppinut ettei itsevarmuus synny silloin kun kaikki sujuu, vaan silloin kuin ei, mutta seisoo silti suorassa, jatkaa ja luottaa siihen että minä pärjään, minä selviän ja riitän juuri itsenäni.

Bikineillä kameran eteen astuminen oli minulle täysin uusi tilanne, mutta rakastin jokaista sekuntia! Tunsin itseni naiselliseksi, kauniiksi ja rohkeaksi. Kuvaajan kanssa yhteistyö sujui upeasti – luotin häneen täysin ja sain arvokkaita neuvoja ja palautetta, jotka vahvistivat rohkeuttani ja itsevarmuuttani olla juuri sellainen kuin olen. Kiitos Nadi.

Vinkkini muille naisille on: Luota etenkin itseesi, mutta myös kuvaajaasi – hän haluaa sinusta aina parhaat mahdolliset kuvat. Usein me näemme itsessämme asioita, joita haluamme peitellä, mutta todellisuudessa muut eivät edes huomaa niitä. Olet juuri oikeanlainen sellaisena kuin olet."

Eveliina Liimatta.Nadi Hammouda

2. Eveliina Liimatta

"Itsevarmuus merkitsee minulle sitä, että kävellessäni huoneeseen en vertaa itseäni kehenkään. Muiden keskellä, en kyseenalaista kuulunko minä tänne - vaan tiedän kuuluvani. Itsevarmuus on myös sitä, että sinulla on rauha ja rakkaus itsesi kanssa ja kannat itseäsi sen mukaisesti.

Itsevarma nainen loistaa omalla valollaan, jakaa rakkautta muille, ja kulkiessaan omalla polulla nostaa samalla muita vastaan tulijoita. Polku tällaiseen rakkauteen vaatii syvää tutkiskelua ja sisäistä työtä itsemme kanssa. Sillon kun rehellisesti rakastamme itseämme valitsemme itsellemme vaan hyvää ja puhumme itsellemme kauniisti.

Kiitos Nadi Hammouda, että bikinikuvauksissa sain nähdä kuviesi kautta itseni uudella tavalla. Tämä toi minulle uutta itsevarmuutta ja olen kiitollinen tästä kuvauskokemuksesta."

Julianna Kauhaniemi.Nadi Hammouda

3. Julianna Kauhaniemi

"Itsevarmuus tarkoittaa mulle vapautta pelon tuottamista ajatuksista, ja se koostuu mun mielestä kahdesta asiasta: itsetuntemuksesta ja itsehyväksynnästä. Nuorempana pelkäsin, etten ole riittävä tällaisena kuin olen.

Pelon kautta tulleet ajatukset sumensivat mun silmät näkemästä omia ominaisuuksiani ja vahvistivat niitä asioita, joista en pitänyt itsessäni. Lukioaikana se kohdistui kehooni, mikä johti minulle syömishäiriön. En olisi silloin koskaan uskonut, että nyt poseeraan itsevarmasti bikineissä koko maailman nähtävänä.

Missimatkan aikana olen puhdistanut silmiäni näkemään sen kaiken, mitä olen, ja hyväksymään itseni kaikkine kokemuksineni ja kauneuksineni. Syömishäiriö on osa mun elämänpolkua, ja sen kautta näyttän, että vaikeudet muuttuvat kokemuksiksi ja ne tekevät meistä uniikkeja.

Nyt, kun tunnen ja hyväksyn sekä kehoni että mieleni, pystyn vapautumaan tilanteissa, näyttämään herkän puoleni universumille ja olemaan kauniisti itsevarma kaikin puolin."

Ella Virto.Nadi Hammouda

4. Ella Virto

"Pienestä asti olen elänyt vahvasti tunteiden kautta. Joku näkee sen herkkyytenä, itse koen sen vahvuutena uskaltaa elää hetkessä koko sydämestään.

Nobody’s perfect, ja iän myötä olen ymmärtänyt kuinka se tekee meistä jokaisesta upeita ja ainutlaatuisia. Voimakkuutta, kauneutta ja itsensä rakastamista, itsevarmuus on rohkeutta olla minä."

Sarah Dzafce.Nadi Hammouda

5. Sarah Dzafce

"Minulle itsevarmuus on sitä, että hyväksyy itsensä sellaisena kuin on ja uskaltaa näyttää sen muille. Bikinikuvauksissa se konkretisoitui, astuin kameran eteen ilman filttereitä, pelkästään omana itsenäni.

Tunsin oloni tosi itsevarmaksi, naiselliseksi ja oli ihan superfiilis olla kameran edessä. Hyvä ja luotettava kuvaaja toi turvaa ja teki kokemuksesta rennon ja hauskan. Haluan välittää muille sen, että jokainen ansaitsee tuntea olonsa upeeks omassa kehossaan.

Kun seisot suorassa ja uskot itseesi, se näkyy ja tuntuu."

Nelli Mattila.Nadi Hammouda

6. Nelli Mattila

"Itsevarmuus merkitsee minulle rohkeutta olla juuri se, kuka olen, kaikkine vahvuuksineni ja heikkouksineni. Itsevarmuus ei ole täydellisyyttä vaan hyväksyntää, sitä että osaa seistä omilla jaloillaan ja arvostaa itseään vaikka välillä epävarmuus yrittäisi ottaa vallan.

Kun astuin kameran eteen bikineissä, tunsin aluksi pientä jännitystä. Tilanne oli minulle täysin uusi, sillä en ollut koskaan ennen ollut virallisissa bikinikuvauksissa vaan kuvaillut vain ystävieni kanssa.

Mutta samalla se oli voimauttava hetki. Kun annoin itselleni luvan olla juuri sellainen kuin olen, en vain näyttänyt itsevarmalta vaan tunsin sen. Kuvaustilanne opetti minulle, että itsevarmuus kasvaa pienistä hetkistä, joissa uskaltaa astua epämukavuusalueelle ja huomaa selviävänsä siitä.

Haluan välittää muille sen ajatuksen, että jokainen on arvokas sellaisena kuin on. Itsevarmuus ei synny muiden hyväksynnästä vaan siitä, että hyväksyy itse itsensä. Toivon, että oma kokemukseni rohkaisee muitakin olemaan lempeitä itseään kohtaan ja uskomaan siihen, että kauneus näkyy silloin, kun uskaltaa olla aito."

Mariangel Velasquez.Nadi Hammouda

7. Mariangel Velasquez

"Olen ollut pienestä pitäen hyvin itsevarma, ja itsevarmuus on ollut tärkeä osa kasvatustani. Venezuelassa perheeni halusi aina saada minut tuntemaan, että olen maailman paras, vaikka lapsuuteni ei ollut helppo.

Minulle itsevarmuus tarkoittaa sitä, että luottaa itseensä, hyväksyy elämän eri vaiheet ja on kiitollinen omasta kehostaan. Jokaisen keho on pyhä ja ainutlaatuinen. Elämään kuuluu vaiheita, jolloin näytämme erilaisilta, ja se on täysin luonnollista. Itsevarmuus on sitä, että kantaa itsensä ylpeästi riippumatta ulkoisista muutoksista.

Se on myös kykyä tunnistaa, milloin ei ole pitänyt tarpeeksi huolta itsestään ja milloin on aika tehdä töitä oman hyvinvoinnin eteen, mutta aina lempeästi ja omaa kehoa rakastaen.

Kun kirjoitin kandidaatin tutkielmaani tämän vuoden alussa, en huolehtinut kehostani niin hyvin kuin olisin halunnut. Silloin päätin, että sen jälkeen haluan jälleen kohdella itseäni paremmin. Tein kovasti töitä, ja bikinikuvausten aikaan tunsin oloni jälleen terveeksi ja vahvaksi. Se tunne oli mahtava ja olen todella ylpeä itsestäni."

Tara Lehtonen.Nadi Hammouda

8. Tara Lehtonen

"Minulle itsevarmuus tarkoittaa sitä, että uskaltaa olla oma itsensä ja näyttää sen myös muille. Se ei ole täydellistä ulkonäköä tai virheetöntä poseerausta, eikä sitä, ettei koskaan epäilisi itseään, vaan rohkeutta astua esiin epäilyksistä huolimatta – sellaisena kuin on.

Itsevarmuus rakentuu pienistä asioista kuvaustilanteessa: hyvä tiimi ympärillä, luottamus omaan kehoon ja se, että antaa hymyn tulla aidosti. Sama pätee myös arjessa.

Toivon, että kuvien kautta joku muukin voi oivaltaa, ettei bikinejä, kameraa tai arkea varten tarvitse olla täydellinen. Riittää kun luottaa itseensä, se näkyy ulospäin."

Katja Nilsson.Nadi Hammouda

9. Katja Nilsson

"Bikinikuvauksissa kameran edessä oloni oli aluksi aika paljas. Yritin vaan päästää irti pääni sisäisestä yliajattelusta ja rentoutua. Hiljalleen huomasin, että sen enempää ei edes vaadittu. Hengitin, pyrin olemaan vaan siinä hetkessä miettimättä yhtään lopputulosta tai hetkeäkään pidemmälle, tilalle tuli ilo ja keveys.

Eihän itsevarmuus ole sitä, ettei koskaan jännittäisi, vaan rohkeutta päästää irti ja olla auki sellaisena kuin on. Jotenki uskaltaa olla sitä mitä on, ilman rooleja, joilla hakee ulkopuolisten hyväksyntää, pystyykin vapautua hetkeen ja se on se juttu. Nämä eivät olleet ensimmäiset bikinikuvani. Olen pitkään tehnyt töitä sen eteen, että hyväksyn kehoni sellaisena kuin se on.

Tällä matkalla olen oivaltanut, että kauneus ei synny virheettömyydestä, vaan siitä hetkestä, kun uskaltaa katsoa itseään lempeämmin. Haluan välittää tämän tunteen myös muille: itsevarmuus ei ole valmis päämäärä, vaan se poukkoileva ja kipuiluakin sisältävä matka. Se löytyy askel kerrallaan, kun oppii luottamaan, että riittää just sellaisena kuin on."

Sofia Stasevska.Nadi Hammouda

10. Sofia Stasevska

"Itsevarmuus minulle tarkoittaa rohkeutta kulkea omaa polkua ja tehdä asiat omalla tavallani. Olen aina ollut oman tien kulkija: lähdin yksin New Yorkiin 17-vuotiaana sillä halusin nähdä maailmaa, muutin Pariisiin kun pianourani päättyi, ja aloin opiskella oikeustieteitä, kun tunsin haluavani vaikuttaa maailmaan.

Nämä hetket - ja Miss Suomi - kilpailu ovat olleet elämäni ratkaisevia ja kasvattavia käännekohtia – ja ne ovat vaatineet ehdotonta uskoa omiin päämääriini ja siihen, millaista elämää haluan rakentaa.

Itsevarmuutta tarvitaan myös seisoaksemme asioiden ja arvojen takana, jotka ovat meille aidosti tärkeitä. Uskon, että esimerkiksi hyväntekeväisyyttä tarvitaan eniten juuri silloin, kun se ei ole trendikästä."

Miss Suomi -finaali kisataan lauantaina 6. syyskuuta. Sen näyttää televisiosta AlfaTV.