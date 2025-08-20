Iida Ketola kertoo erostaan: "Janne on yksi lempi-ihmisiäni maailmassa"

1:45imgHaastattelu elokuulta 2023: Iida Ketola omistaa 20 lemmikkieläintä – kertoo, miten hänen oli mahdollista lähteä Viidakon tähdet -kuvauksiin
Julkaistu 20.08.2025 15:36
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Iida Ketola on eronnut. 

Kampaaja ja mediapersoona Iida Ketola on eronnut kumppanistaan, vapaaottelija Janne Elonen-Kulmalasta. Asiasta uutisoi ensin Ilta-Sanomat.

Erikoisjoukot-sarjassa tulevalla kaudella nähtävä Ketola kertoo asiasta myös Instagram-tilillään. 

– Ollaan kesän alussa laitettu parisuhteemme pillit pussiin, kuten ehkä somesta on ollut havaittavissa, ollaan aidosti todella hyvissä väleissä, ja joo tiedän et kaikki aina sanoo näin, mut jatketaan oikeesti ystävinä. Janne on yksi lempi-ihmisiäni maailmassa, mutta parisuhteeseen me ei sovita sitten millään! hän kirjoittaa. 

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä

Lisää aiheesta:

Elina Gustafsson avaa eropäätöksen taustoja: "Joskus ihmiset kasvavat erilleen"Räppäri Uniikki erosi Mira-puolisostaan – "Hyviä frendejä ollaan edelleen"Toni Nieminen julkaisi seuraajilleen harvinaisen kuvan: "Pitkästä aikaa saatiin koko ryhmä kasaan"Love Island -ohjelmasta tuttu Tommy löysi rinnalleen uuden rakkauden: "Tämä ihminen saa sukat pyörimään ja henkselit paukkumaan"Suosikkijuontaja Heikki Paasonen ja Anniina-rakas: Ero!Avoliitto! Janni Hussi ja Joel Harkimo muuttivat yhteen
Iida KetolaSeurapiirit

Tuoreimmat aiheesta

Iida Ketola