Iida Ketola kertoo erostaan: "Janne on yksi lempi-ihmisiäni maailmassa"

Iida Ketola on eronnut.

Kampaaja ja mediapersoona Iida Ketola on eronnut kumppanistaan, vapaaottelija Janne Elonen-Kulmalasta. Asiasta uutisoi ensin Ilta-Sanomat.

Erikoisjoukot-sarjassa tulevalla kaudella nähtävä Ketola kertoo asiasta myös Instagram-tilillään.

– Ollaan kesän alussa laitettu parisuhteemme pillit pussiin, kuten ehkä somesta on ollut havaittavissa, ollaan aidosti todella hyvissä väleissä, ja joo tiedän et kaikki aina sanoo näin, mut jatketaan oikeesti ystävinä. Janne on yksi lempi-ihmisiäni maailmassa, mutta parisuhteeseen me ei sovita sitten millään! hän kirjoittaa.

