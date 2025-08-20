Janne Katajan lapsen äiti on pysytellyt poissa julkisuudesta – nyt parista julkaistiin yhteiskuva

Janne Katajan puoliso ja hänen lapsensa äiti Krista on pysytellyt poissa julkisuudesta. Nyt hänestä julkaistiin harvinainen yhteiskuva.

Janne Katajan puoliso ja hänen hiljattain syntyneen lapsensa äiti Krista on pysytellyt visusti poissa julkisuudesta, ja myös Kataja on ollut puolisostaan vähäsanainen. Nyt parista julkaistiin harvinainen yhteiskuva Nina Mikkosen Instagramissa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Nina Mikkonen kertoo kuvan yhteydessä olleensa vierailulla ystävänsä Janne Katajan ja Krista-puolison luona.

Janne Kataja toimii Mikkosen lapsen Mikaelin kummisetänä.

– Kyläily Mikaelin (ortodoksi) kummisedän Jannen ja Kristan luona on aina varma resepti: vatsalihakset kipeiksi nauramisesta ja pöytä notkuen herkkuja. Tällä kertaa seuraan liittyivät myös Jannen huipputyyppi-sisko Janika sekä kakkutaikuri Sanna, jonka leivonnaiset ovat yhtä aikaa makujen sinfoniaa ja pieniä taideteoksia. Kiitos Janne ja Krista – terveysshotit, suussa sulavat tarjoilut, sydämellinen tunnelma ja hulvaton huumori tekivät illasta ikimuistoisen, Mikkonen kirjoittaa.

Kataja kertoi viime viikolla perheensä kesästä MTV:n syyskauden lehdistötilaisuudessa.

Masked Singer Suomi -ohjelmassa jälleen tuomarin roolissa nähtävä Kataja kertoo, että perhe-elämä ja parisuhde voi hyvin.

Kataja ei ole aiemmin kommentoinut suhdestatustaan nuorimman lapsensa äitiin.

Nyt Kataja innostuu kehumaan kumppaniaan enemmänkin.

– Krista on hauska ja viehättävä, mukava ja älykäs... Hän punastuu, kun hän katsoo tätä, joten lopetan tämän nyt kesken, Kataja heitti.



Kovin paljoa Kataja ei puolisostaan paljasta, vaikka tämä näkyykin usein Katajan sosiaalisen median tileillä tavalla tai toisella.

– Vapulla (Pimiällä) kun on se mysteerimies, niin minulla on mysteerinainen, Kataja nauroi.