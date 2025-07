Suomeen levinneelle urheiluvillitykselle täystyrmäys – "Noihin revitään pystymetsästä tulleita sankareita"

Nyrkkeilyn viihde- ja näytösotteluista on tullut ilmiö, joka on levinnyt myös Suomeen. Vanhoja tähtiä ja legendoja otetaan takaisin kehään, mutta myös sellaisia henkilöitä, joilla ei välttämättä ole huippu-urheilutaustaa. Entinen huippunyrkkeilijä Amin Asikainen sanoo, että vailla urheilutaustaa olevien ihmisten otteleminen keskenään on silkkaa sirkushuvia kansalle.

Nyrkkeily on aina ollut suuren maailman ja ison rahan tuote. Nykyään trendaavat ammattilaisten otteluiden lisäksi erinäiset näytösottelut sekä viihteelliset kohtaamiset. Yhdysvalloissa nähtiin, kuinka entinen raskaansarjan maailmanmestari Mike Tyson ja Jake Paul kohtasivat kehässä. Lähes kuusikymppinen Tyson hävisi yksimielisellä päätöksellä 28-vuotiaalle Paulille.

Ottelu sai aikaan ketjureaktion, jonka jäljiltä on alettu järjestämään entistä enemmän vastaavanlaisia tapahtumia. Suomessa nähtiin kuinka Stagala ja Immu Ilmen ottivat kehässä yhteen. Entinen huippuottelija Amin Asikainen näkee, että näytösotteluissa on hyvät puolensa, mutta silkkaa viihteellisyyttä omaavat ottelut eivät kuulu nyrkkeilyyn millään lailla.

– Tuo nyrkkeilyä lajina esille ja ihan kiva, että nuoret innostuu somepersoonien kautta lajista, mutta jos puhutaan Stagalan ottelusta ammattinyrkkeilynä, niin silloin mennään ihan metsään. Vähän sama kuin rullakiekon näytösottelu Kampin torilla, niin ei sillä ole mitään tekemistä jääkiekon tai salibandyn kanssa. Nuo ovat sirkushuveja kansalle, Asikainen summaa.

49-vuotias Asikainen on itse ottelemassa syyskuussa järjestettävässä näytösottelussa. Ammattilaisten entinen keskisarjan Euroopan mestari Asikainen kohtaa toisen konkarinyrkkeilijän, useita Suomen mestaruuksia iskeneen Timo Laineen.

– Koko ajan tehdään töitä ja treenataan mahdollisuuksien mukaan, kun on perhearkea pyöritettävänä. Ei tässä joka päivä pääse kahta kertaa treenaamaan, mutta kunhan ollaan jonkunlaisessa kunnossa kun mennään sinne. Koitetaan saada sparrattua vähän ennen matsia. Peruskunto on hyvä, mutta tietenkin lajikuntoa pitää vielä saada, Asikainen kertoo.

Nyrkkeilyvalmentaja Pekka Mäki on mukana Asikaisen matkassa kohti syyskuun ottelua. Mäen mielestä hyvällä maulla maustetut ottelut voivat olla hauskoja ja viihdyttäviä, mutta jos tapahtuma viedään ääripäähän, niin silloin mennään liian pitkälle.

– Menee liian pitkälle, kun venytetään painoluokkien rajoja, ikää ja sukupuolta. Ei sellaista, että ei ole urheilullista pohjaa, puhumattakaan eettisistä asioista, Mäki toteaa.

– Siinä on meidän lajin kannalta se ikävä sivuvaikutus, että kun noihin otteluihin revitään ihan pystymetsästä tulleita sankareita. Yhtäkkiä otsikoissa sanotaan, että hän on nyrkkeilijä. Vaikka heillä ei ole mitään taustaa oikeasta nyrkkeilystä. Jos jotain kauheaa tapahtuu, niin otsikoissa lukee, että nyrkkeilyottelussa dramaattinen käänne. Jos vaikka sattuu tulemaan kehäkuolema, niin se ei todellakaan sada meidän lajin laariin tai sataa, mutta väärällä tavalla, Mäki sanoo.

Toinen malliesimerkki viihteellistä tapahtumista on syyskuussa oteltava ex-jääkiekkoilija Jere Karalahden,50, ja entisen kehonrakentajan Matias Niemen, 35, kohtaaminen. Viihteellisyys näkyy jo aina lehdistötilaisuuksissa asti. Esimerkkinä Stagalan ja Ilmenin ottelun ennakoinnit, joissa puhetta riitti suuntaan jos toiseen. Mäki ymmärtää, mitä ihmiset haluavat nähdä, mutta muistuttaa, että joku raja pitää olla.

– Tosiasia on kuitenkin se, että ihmiset haluaa nähdä urheilussa vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ihmisluonto ei millään muutu, mutta joku hyvän maun raja pitää siinä säilyttää, Mäki toteaa.

– Kunhan siellä on vastuuasiat ja turvallisuuskysymykset hoidettu ja on tarpeeksi tasaväkistä kamppailua, niin siihen asti voi niitä jollain tavalla puoltaa, Mäki päättää.