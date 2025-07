Hurja väläytys katutappelusta MM-kehässä – raskaansarjan jättiottelussa pahaa verta

Ukrainan Oleksandr Usyk, 38, ja Ison-Britannian Daniel Dubois, 27, kohtaavat tulevana viikonloppuna Lontoossa nyrkkeilyn raskaansarjan ottelussa, jossa ratkaistaan painoluokan kiistaton mestari. Nyrkkeilyvalmentaja Pekka Mäki kertoo MTV Urheilulle, että Duboisin tulisi lähestyä kohtaamista katutappelun elkein.

Usykillä on tällä hetkellä hallussaan WBC-, WBA- ja WBO-liittojen mestaruusvyöt. Dubois on IBF:n mestari. Ukrainalainen nousi ensimmäisen kerran kiistattomaksi mestariksi vuoden 2024 toukokuussa, mutta luopui myöhemmin IBF-tittelistä kohdatakseen Tyson Furyn uudestaan.

Usyk ja Dubois kohtasivat toisensa vuoden 2023 elokuussa. Tuolloin ottelussa nähtiin kohahduttanut tilanne, jossa Duboisin lyönti oli kehätuomarin mukaan osunut liian alas. Lyönti pudotti Usykin haukkomaan happea. Britin mielestä lyönti oli laillinen. Itse ottelu päättyi Usykin tyrmäysvoittoon yhdeksännessä erässä.

– Veikkaisin, että Usykin tekninen taito ja kehäkokemus tulevat olemaan liikaa tulevassa kohtaamisessa. Näin ennakkoon ajateltuna. Kaikkea voi kuitenkin tapahtua, kun otellaan Wembleyllä ja on 80 000-90 000 ihmistä hurraamassa Duboisille. Se voi muuttaa suoritusta.

– Usyk on toki ollut ahtaissa paikoissa aiemminkin ja selvinnyt. Tietysti, kun puhutaan raskaastasarjasta, niin siellä on aina se yhden iskun mahdollisuus. Kyllähän Dubois teki kovaa jälkeä (Anthony) Joshuaa vastaan, Mäki toteaa.

Tapahtuman promootiotilaisuus järjestettiin huhtikuun lopussa, ja jo silloin kuohui mestareiden välillä. Dubois oli työntänyt voimalla Usykia rinnasta. Turvamiehet olivat menneet heti väliin tilanteeseen. Usykin tosin ei ollut moksiskaan, vaan nauroi ainoastaan horjutusyritykselle.

– Jos itse olisin Duboisin kulmassa, niin yrittäisin tehdä ottelusta sellaista katutappelua. Koittaisi niin sanotusti viedä Usykiä kadulle eli toisin sanoen rupeaisi aggressiivisesti tappelemaan.

– Nyrkkeilyn perussanontoja on se, että tappele taitavamman kanssa ja nyrkkeile vahvemman kanssa. Sitä lähtisin kokeilemaan Duboisin puolelta, koska jos edellisessäkin ottelussa satutti vartalosta kyseenalaisella lyönnillä, niin siitä voi ottaa ohjenuoraa. Usykin heikko kohta voi olla vartalo-osumat. Ei harmittaisi yhtään, jos ottelussa tulisi pieni yllätys, Mäki summaa.

Mäki uskoo, että Duboisista voisi tulla uusi hallitsija raskaaseensarjaan. Entinen huippunyrkkeilijä Amin Asikainen näkee britin potentiaalin, mutta ei usko tämän yltävän Usykin tasolle.

– Usyk on niin monipuolinen ja taitava. Vaikka on pienikokoinen, niin on hyvin pystynyt pärjäämään raskaassasarjassa. Hän on alkanut nyrkkeilemään nuorena, niin pohja on hyvä ja on monipuolinen liikuntatausta takana.

– Sanotaan, että on lahjakkaampi, teknisesti ja taktisesti älykäs nyrkkeilijä. Tuollaista niin sanottua professoria on vaikeaa löytää lähitulevaisuudessa. Hän osaa tutkia vastustajaa ja otella eri tyyppisiä vastustajia vastaan, Asikainen sanoo.

Asikainen uskoo, että ottelu voi olla hyvinkin Usykin uran viimeinen.

– Ei ole hirveästi enää voitettavaa. On hyvä lopettaa ura voittoon.

Usyk ja Dubois kohtaavat toisensa Suomen aikaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.