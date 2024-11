Kommentti: YouTube-narri kohtaa eläkeläisen – silti Tysonin ja Paulin välinen näytös on pakko katsoa 

Kun Mike Tysonin ja Jake Paulin välisestä nyrkkeilyottelusta ilmoitettiin, oli ensireaktioni, että ei taas. Eikö tämä huippu-urheilun ja viihteen sekoittaminen saisi jo vihdoin loppua? Ajattelin, että miksi ihmeessä kehään pitää rahdata yksi eläkeläinen ja yksi wannabe-nyrkkeilijä, kun maailmassa olisi vaikka kuinka monta oikeasti kovaa urheilijaa, jotka ansaitsisivat urheilullisilla meriiteillään samanlaisen valokeilan.

Ensireaktion jälkeen mieleni alkoi pikku hiljaa muuttua. Mielenkiintoa herättää ensinnäkin se, että vastakkain on kaksi todella kiistanalaista hahmoa, jotka herättävät suuria tunteita. Toiseksi kaksintaistelu on sellainen, johon lähes koko kansalla on jotain sanottavaa.

Minulle ottelusta on muodostunut sukupolvikysymys.

Tyson edustaa minun sukupolvelleni sitä suurinta ja mahtavinta nyrkkeilijää. Lempinimi Iron Mike ei ole tuulesta temmattu, vaan 80-90-lukujen taitteessa Tysonin lyöntivoimaa kavahtivat kaikki.

Urheilullisten saavutustensa lisäksi Tyson oli pelätty rääväsuu, joka seilasi kohusta toiseen. Päällimmäisenä muistetaan, miten hän puri 90-luvun huippuottelussa adrenaliinipäissään Evander Holyfieldin korvasta palan irti.

Jake Paul taas edustaa, ainakin minulle, kameran edessä kasvanutta nykysukupolvea, joka luulee osaavansa tehdä kaiken paremmin.

Karkeakielinen Paul on alusta alkaen ollut mielestäni erittäin ärsyttävä hahmo. Tubettava yhdysvaltalainen kukkoilija on uhonnut joka suuntaan, kun hän on vuoron perään uhannut tyrmätä milloin jääkiekkoilijoita ja milloin ammattinyrkkeilijöitä.

Hän on monien yllätykseksi osoittanut olevansa kuitenkin hämmentävän kyvykäs nyrkkeilijä, vaikka onkin otellut lähinnä pienikokoisempia tai muiden lajien ammattilaisia vastaan. Vaikka miehen kymmenestä ottelusta yhdeksän onkin päättynyt hänen voittoonsa, ei hänen nyrkkeilyosaamisensa ole vielä vakuuttanut epäilijöitä täysin. Paulin suurin meriitti on täysin muualla kuin nyrkkeilyssä, mutta mikä tärkeintä, hänellä on järkyttävän suuri näkyvyys sosiaalisessa mediassa, minkä turvin hän on itse asiassa jopa megaottelun suurempi supertähti.

Kiinnostaa jopa niitä, jotka eivät muuten kiinnostu urheilusta

58-vuotiaan Tysonin ja 31 vuotta nuoremman Paulin välisen ottelun suuri suosio perustuu ainakin siihen, että jompikumpi ottelijoista on jollain tavalla tuttu, oli katsoja sitten minkä ikäinen tahansa.

Sen lisäksi ottelun ympärille värkätty tarina on toteutettu erittäin hienosti. Suoratoistopalvelussa on esimerkiksi katsottavissa monta jaksoa kaksikon valmistautumisesta otteluun, ja matkan varrelle on sattunut yllättäviä käänteitä kuolemanvakavasta sairaskohtauksesta lähtien.

Kaksikon vastakkainasettelu on onnistuttu tekemään tavalla, joka vetoaa – ei pelkästään eri ikäisiin, mutta myös urheiluintoilijoihin ja lisäksi ihmisiin, jotka eivät muuten välttämättä välitä urheilusta.

Vastakkain on kaksi aikakautensa supertähteä. Ja vaikka kamppailu on jollain tavalla täysin absurdi, on siinä jotain selittämätöntä, mikä houkuttaa virittämään kellon soimaan lauantain vastaisena yönä.

Yksi isoimmista kiinnostuspisteistä Tysonin ja Paulin välisessä kamppailussa on, että sen lopputulos on ennalta täysin arvaamaton. Onko 27-vuotiaalla, vasta aikuisiällä nyrkkeilyn aloittaneella Paulilla oikeasti mitään mahdollisuuksia hirmulyöntistä Tysonia vastaan? Vai joutuuko ottelua katsoessa jännittämään enemmän sen puolesta, että pysyykö eläkeikää lähentelevä veteraani hengissä, kun 31 vuotta nuorempi Paul pääsee moukaroimaan heijareitaan.

Urheilu tarvitsee tarinoita. Urheilupuristien mielestä Paulin ja Tysonin kaltaiset hahmot eivät enää kuulu urheilukartalle, mutta minä olen eri mieltä. Huippu-urheilua kamppailu ei ole, mutta viihdyttävin ja kiinnostavin nyrkkeilyottelu se aivan varmasti on.