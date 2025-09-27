Entinen jääkiekkotähti Jere Karalahti, 50, kohtaa lauantaina F2F-promootion pääottelussa entisen kehonrakentajan ja somepersoonan Matias Niemen, 35. Ennen heitä Helsingin jäähallin kehään nousivat entinen nyrkkeilysuuruus Amin Asikainen, 49 ja pitkään ammattinyrkkeilykehiä kiertänyt Timo Laine, 41.

Urallaan nyrkkeilyn keskisarjan Euroopan mestaruuden voittanut Asikainen uhosi ottelun alla, että Niemen kohtaaminen on hänelle niin sanottu last dance eli viimeinen mittelö.

Asikainen aloitti lauantain taiston terävästi. Laine petrasi toisessa erässä, minkä jälkeen Asikainen sai taas juonen päästä kiinni.

Ottelun viidennessä erässä nähtiin kuohuttava käänne, kun Laine osui Asikaista kainalon alueelle, minkä jälkeen Asikainen tipahti mattoon.

Ottelun tuomari suoritti Asikaiselle luvunlaskennan. Tämä ei maistunut muun muassa Asikaisen kulmamiehelle Pekka Mäelle, joka jakoi kritiikkiä tuomarin suuntaan.

Asikainen vei lopulta ottelun nimiinsä hajaäänin.