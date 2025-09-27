Entinen jääkiekkotähti Jere Karalahti, 50, kohtasi ennakolta kohua herättäneessä F2F-promootion pääottelussa häntä 15 vuotta nuoremman entisen kehonrakentajan ja nykyisen somepersoonan Matias Niemen. Karalahti venyi uskomattomalla tavalla Helsingin jäähallissa käydyssä mittelössä, eikä hän kokenut tyrmäystä.

Niemi antoi Karalahdelle kovaa painetta heti avauserässä. Karalahti tipahti varsin nopeasti mattoon, mutta ottelun tuomari ei suorittanut hänelle luvunlaskentaa.

Niemi oli niskan päällä myös toisessa ja kolmannessa erässä.

Kaikista hurjimmat vaiheet nähtiin neljännessä erässä, kun Niemi jakoi raa'an lyöntien sarjan Karalahden suuntaan. Tovin ajan näytti siltä, että Karalahti tipahtaa aivan piakkoin mattoon, mutta näin ei käynyt. Karalahti pysyi kuin ihmeen kaupalla pystyssä.

Ottelun viidennessä erässä molemmat ottelijat olivat niin puhki, ettei mitään ihmeellisyyksiä enää nähty.

Niemi vei ottelun nimiinsä tuomareiden yksimielisellä päätöksellä.

– Tarkoitus oli katsella pari erää ja iskeä kolmannessa. Se ei tippunut vittu millään, Niemi latasi kamppailun jälkeen.

– Hattu päästä kaikille kamppailu-urheilijoille. Kovaa hommaa! Karalahti arvosti.

