Stagalan seuraava vastustaja astui esiin – "Mä tulen repimään sen jätkän pään irti"

Lempinimellä Stagala tunnettu Joni Takala ottelee seuraavaksi toista somevaikuttajaa Akamia vastaan.

Stagala ja Akam iskevät yhteen Turussa 6. syyskuuta järjestettävässä Ice Cage 5 -tapahtumassa. Promoottori Max Hynninen paljasti kaksikon tulevan matsin tiistaina Ice Cagen sosiaalisen median kanavilla.

Hynninen esitteli Akamin yhtenä Suomen tunnetuimmista tiktokkaajista mutta kehui myös tämän valmistautumista otteluun samoja ikiä olevaa Stagalaa vastaan.

– Hän treenaa tällä hetkellä Bulgariassa oman ammattilaisnyrkkeilyvalmentajan kanssa täysillä tätä matsia varten! He uskovat sataprosenttisesti siihen, että he voivat tuhota Stagalan, ja se valmentaja on laittanut nyt kaikkensa siihen, että hän valmistaa Akamin tähän matsiin, Hynninen mouhosi.

Akam tuli itsekin videolla esiin ja iski löylyä kiukaalle.

– Max, mä just tulin treeneistä. Mä vedin kymmenen erää sparria. Mä olen kehittynyt niin paljon. Sä voit olla varma, että tuo matsi tulee olemaan sairas. Mä tulen repimään sen jätkän pään irti, hän heitti.

Akamilla on Tiktokissa yli 95 000 seuraajaa.

Kyseenalaista huomiota Tiktokissa ilmaisemillaan naisvihamielisillä mielipiteillä herättänyt Stagala nyrkkeili toukokuussa Helsingissä Ice Cage 4:ssä kohuottelun Mika "Immu" Ilméniä vastaan. Stagala tyrmäsi 54-vuotiaan, itseään huomattavasti vanhemman ex-rikollisen heti ensisekunneilla.