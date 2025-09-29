Nyrkkeilyn kolminkertainen maailmanmestari Irina Sinetskaja on kuollut sunnuntaina 46 vuoden iässä, Venäjän nyrkkeilyliitto kertoo.

Useissa eri painoluokissa nyrkkeillyt Irina Sinetskaja voitti urallaan kolme maailmanmestaruutta, viisi EM-kultaa ja yksitoista Venäjän titteliä. Venäjän nyrkkeilyliiton tiedotteessa kerrotaan Sinetskajan olleen maansa menestynein naispuolinen nyrkkeilijä.

– Irina Sinetskajan poismeno on suuri menetys koko nyrkkeilyperheelle. On vaikeaa ja surullista yrittää ymmärtää, ettei hän ole enää keskuudessamme. Syvimmät osanottomme Vladimirovnan perheelle ja ystäville. Hänen muistonsa säilyy keskuudessamme ikuisesti, tiedotteessa kirjoitetaan.

Sinetskajan valmentaja Viktor Veselov on kertonut Sinetskaja kuolleen veritulpan seurauksena. Entinen nyrkkeilijä menehtyi uutistoimisto Tassin mukaan nukkuessaan.