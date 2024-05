Suomalaistutkijoiden arvio: Israelin ja Hamasin johdolle pidätysmääräykset lähes varmasti – näihin asioihin se vaikuttaisi

Kansainvälisen pidätysmääräyksen hakeminen Israelin poliittisen johdon jäsenille on merkittävää mutta ei yllättävää, sanoo akateemikko, Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi .

– Olisi ollut vaikea kuvitella, että syyttäjäviranomainen ei olisi tehnyt tällaista päätöstä. Kyseessä on oikeudellinen harkinta, ei poliittinen tarkoituksenmukaisuuspäätös, Koskenniemi sanoo.

– Sodassa on kuollut valtava määrä siviilejä verrattuna mihin tahansa muuhun 2000-luvun konfliktiin. Se, että syyttäjäviranomainen olisi säilynyt passiivisena tällaisessa asiassa, olisi ollut täydellisesti niiden pyrkimysten vastaista, joihin kansainvälisen rikostuomioistuimen perustaminen perustui, Koskenniemi sanoo.

Voi syventää eristystä

Konkreettisesti pidätysmääräyksistä seuraisi se, että niiden alaisten ihmisten liikkuminen rajoittuisi, sillä heihin kohdistuisi ICC:n jäsenmaissa pidätyksen uhka. Stewartin mukaan on kuitenkin myös tapauksia, joissa pidätysmääräyksen alainen ihminen on käynyt maassa, joka on ICC:n sopimusosapuoli, mutta häntä ei ole pidätetty.