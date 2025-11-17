Suunnitelman uskotaan tulevan hyväksytyksi, vaikka Venäjä ja Kiina suhtautuvatkin siihen epäilevästi.

YK:n turvallisuusneuvoston on määrä tänään äänestää Yhdysvaltojen esityksestä, jolla vietäisiin eteenpäin presidentti Donald Trumpin Gazan-rauhansuunnitelmaa.

Yhdysvallat on varoittanut, että esityksen hylkääminen voisi johtaa taistelujen alkamiseen uudelleen alueella.

Yhdysvaltojen esityksen mukaan alueelle luotaisiin kansainväliset ISF-joukot, jotka yhdessä Israelin ja Egyptin sekä uudelleen koulutettujen palestiinalaispoliisien kanssa huolehtisivat rajaturvallisuudesta ja aseriisunnasta Gazassa.

Tämän lisäksi ISF:n kontolle lankeaisivat myös siviilien ja humanitaaristen käytävien suojelu.

Gazaan luotaisiin myös väliaikaishallinto, jota Trump ainakin nimellisesti johtaisi. Väliaikaishallinnon mandaatti kestäisi aina vuoteen 2027 saakka.

Yhdysvaltojen esityksen tuoreimmassa versiossa mainitaan myös palestiinalaisvaltio.

Esityksen mukaan edellytykset palestiinalaisvaltion perustamiselle voisivat olla olemassa sen jälkeen, kun palestiinalaishallinto on uudistettu ja Gazan jälleenrakennus on saatu käyntiin.

Israel vastustaa edelleen jyrkästi palestiinalaisvaltion perustamista.