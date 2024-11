Israelia syytetään etnisestä puhdistuksesta – tutkija pitää väitteitä "aika vakuuttavina"

Järjestön mukaan pakkosiirtäminen on ollut laajamittaista ja systemaattista.

HRW:n 172-sivuisen raportin esittämä argumentti on "aika vakuuttava", arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart MTV Uutisille.

– Kiistaa on vain siitä, onko Israelin toiminta perusteltavissa sotilaallisella välttämättömyydellä ja siviilien parhaalla. Tämä on Israelin argumentti. Human Rights Watchin raportti esittää uskottavasti, ettei Israelin väite pidä vettä, Stewart jatkaa.

"Propagandaa, jota Israelin ministeritkään eivät jaksa toistaa"

Tähän Israelilla on kansainvälisen lain mukaan oikeus. Stewartin mukaan siviilejä voidaan siirtää, mutta heitä pitää myös suojata. Nyt näin ei ole aina tapahtunut, vaan Israelin pommitukset ovat tappaneet siviileitä myös niin sanotuilla "turvallisilla alueilla" sekä evakuointien aikana, Stewart arvioi.

Lokakuussa Yle kertoi Israelin pommituksia edeltävien varoitusten olevan Libanonissa puutteellisia. Gazassa Israelin sotilaiden on syytetty käyttävän ihmiskilpiä, uutisoi yhdysvaltalaislehti Washington Post marraskuussa.

Israelilaisministereiden lausunnot ovat toisinaan nekin kääntyneet maan hallintoa vastaan. Useita niistä on liitetty mukaan todisteiksi kansainvälisen tuomioistuimen oikeustapaukseen, jossa tutkitaan, onko Israel syyllistynyt kansanmurhaan.

Gazassa on sodittu jo yli vuosi sen jälkeen kun Hamas teki yllätyshyökkäyksen Israeliin lokakuussa 2023. Hamasin hallitseman Gazan terveysministeriön mukaan yli 43 000 palestiinalaista on kuollut tuona aikana.

Etninen puhdistus ei ole sotarikos

Stewart painottaa, ettei etninen puhdistus ole rikosnimike. Se on 1990-luvulta lähtien käytetty termi, jolla on vakiintunut merkitys. Etnisen puhdistuksen tekeminen sisältää sotarikoksia, mutta itse etnisestä puhdistuksesta ei voi saada tuomiota.

Israelia on syytetty useista eri sotarikoksista Gazan sodan aikana. Myös viime lokakuussa yllätyshyökkäyksen Israeliin tehneen Hamasin on epäilty syyllistyneen sotarikoksiin.

– Venäjän hyökkäyssodassa harvoin mennään sen taakse, ettei ole vielä oikeuden tuomiota. Nyt Israelin suhteen on kuitenkin tehty näin.

Israel itse on tiedottanut tutkivansa useita tapauksia, joissa sen sotilaiden on epäilty syyllistyneen vääryyksiin tai suoranaisiin sotarikoksiin. Väitettyjen tutkintojen etenemisestä on niukasti tietoa.